Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

Franja electoral puede ser usada en los medios de comunicación que los partidos políticos elijan. Foto: Composición/LR

Los partidos políticos se preparan para las Elecciones Generales Perú 2026. Y, para eso, cuentan con un dinero establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la franja electoral, tema que ha sido debate nacional tras el escándalo revelado por presuntos direccionamientos.

En ese sentido, la ONPE destinó un total de S/80 millones que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 23 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se distribuyó S/8. 709.182,60 entre los partidos de manera igualitaria para la contratación de medios digitales (redes sociales). En división, cada uno obtuvo S/229.189,02.

El saldo restante S/71.290.817,40 se dividió en dos partes iguales de S/35.645.408,70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.

De la primera parte de ese dinero, se dividió de manera igualitaria para cada uno por un importe de S/938.037,07.

La segunda parte se distribuyó proporcionalmente entre los partidos que tengan representación en el Congreso entre 2021-2026.

Franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político?

Ahora bien, veamos a detalle cuánto dinero recibió cada partido político. En primer lugar se encuentra Perú Libre, quien llevó al hoy sentenciado Pedro Castillo a la presidencia y ahora al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. La organización recibió S/7.728.818,73.

En segundo lugar está Fuerza Popular. El partido de Keiko Fujimori recibió S/5.423.394,29.

En tercer lugar está Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña con S/3.927.331,21, seguido por Renovación Popular de Rafael López Aliaga con S/3.472.650,53.

En quinto lugar se ubica Avanza País de José Williams con S/2.408.608,48, por delante de Podemos Perú, Somos Perú y Juntos por el Perú (JPP) con S/2.053.927,80 cada uno.

Partido político Monto asignado para franja electoral Perú Libre S/ 7,728,818.73 Fuerza Popular S/ 5,423,394.29 Alianza para el Progreso S/ 3,827,331.21 Renovación Popular S/ 3,472,650.53 Avanza País S/ 2,408,608.48 Juntos por el Perú S/ 2,053,927.80 Somos Perú S/ 2,053,927.80 Podemos Perú S/ 2,053,927.80 Fe en el Perú S/ 1,699,247.11 Frepap S/ 1,699,247.11 Libertad Popular S/ 1,699,247.11 APRA S/ 1,699,247.11 Ciudadanos por el Perú S/ 1,699,247.11 Cívico Obras S/ 1,699,247.11 Partido del Buen Gobierno S/ 1,699,247.11 Demócrata Unido Perú S/ 1,699,247.11 Demócrata Verde S/ 1,699,247.11 Democrático Federal S/ 1,699,247.11 Frente de la Esperanza 2021 S/ 1,699,247.11 Partido Morado S/ 1,699,247.11 País para todos S/ 1,699,247.11 Patriótico del Perú S/ 1,699,247.11 Cooperación Popular S/ 1,699,247.11 Integridad Democrática S/ 1,699,247.11 Perú Acción S/ 1,699,247.11 Perú Primero S/ 1,699,247.11 PRIN S/ 1,699,247.11 Sícreo S/ 1,699,247.11 Perú Moderno S/ 1,699,247.11 Progresemos S/ 1,699,247.11 Un camino diferente S/ 1,699,247.11 Salvemos al Perú S/ 1,699,247.11 Ahora Nación S/ 1,699,247.11 PTE S/ 1,699,247.11 Primero la Gente S/ 1,699,247.11 Venceremos S/ 1,699,247.11 Unidad Nacional S/ 1,699,247.11 Fuerza y Libertad S/ 1,699,247.11

¿Cómo repartieron los partidos el dinero de la franja electoral?

El escándalo de la franja electoral explotó cuando el portal de La Encerrona reveló que en Primero la Gente se habría direccionado la entrega de S/464.000 a Nativa Televisión. Horas más tarde, el candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, rechazó que el Estado entregue dinero a las organizaciones para publicitar sus candidaturas.