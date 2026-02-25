➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.
Este miércoles 25 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero?
- Aries: No entres a esa reunión con tu superior a la defensiva. Su capacidad de entender tu frustración es mayor a la que imaginas y logrará resolver todas tus inquietudes. Hoy llegas a un acuerdo.
- Tauro: Crees que ese problema no se va a resolver porque la angustia está ganándote y no te permites ver más allá de esa negatividad. Contrólate y trata de mantener la calma, hoy llegan soluciones.
- Géminis: Tendrás que afrontar un problema laboral que pensaste haber resuelto. Esto dilatará tu jornada, pero si mantienes el buen humor todo avanzará rápidamente. En el amor, sana tus heridas.
- Cáncer: La buena estrella te acompaña. Una amistad te dará la mano sin que se lo solicites y ese problema que tanto te agobiaba se resolverá. En el amor, una amistad intentará influir en tus decisiones.
- Leo: Por pesada que parezca la agenda, serás constante y te centrarás solo en avanzar. Todo lo culminarás a tiempo. En el amor, sientes mucho por esa persona, pero la timidez te frena. Exprésate.
- Virgo: Las últimas jornadas te han desgastado demasiado y no estás sintiendo que la retribución económica lo compense. No te sientas limitado y negocia nuevamente las condiciones. Serás escuchado.
- Libra: Tu entorno estará preocupado por no alcanzar las metas programadas, pero tu calma y serenidad te permitirá evaluar opciones y crear estrategias que cambien esta situación. Todo mejorará.
- Escorpio: Has alcanzando objetivos y ahora te pondrán nuevas metas, mucho más demandantes y ambiciosas. En el amor, esa persona se distancia y podrías tomar su actitud como un reto. Contrólate.
- Sagitario: No admites críticas y es posible que un compañero haga una que te convenga escuchar. Su intención es ayudarte. En el amor, controla tus deseos y no insistas si esa persona se ha distanciado.
- Capricornio: Tendrás que dirigir a otros, pero no te conviene presionar y menos imponerte. Si actúas con sutileza recibirás toda la ayuda que necesitas. En el amor, tus celos no son justificados. Reflexiona.
- Acuario: Esa actividad que pensaste se dilataría comienza a avanzar más rápido que lo que imaginas. En el amor, no confundas pasión con amor. Necesitas entender qué sientes por esa persona.
- Piscis: No permitas que el estrés y la exigencia de tus superiores te haga perder la paciencia con tus compañeros. En el amor, la intolerancia es de ambas partes y si no cambian surgiría una discusión.