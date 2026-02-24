Reimond Manco sorprendió al rectificarse, en su programa 'A la Cama con el Rei', luego de lanzar la información que Kevin Quevedo llegó tarde a los entrenamientos de Alianza Lima. Por este motivo, Pablo Guede lo borró de la lista y del once titular para disputar la Liga 1 e incluso la Copa Libertadores. Sin embargo, el extremo aliancista arremetió contra el exfutbolsita y lo 'parchó' en redes sociales desmintiendo la información.

El actual comentarista aprovechó su programa para perdirle disculpas por dañar su imagen y le ofreció un valioso consejo. El 'Rei' ofreció un valioso consejo a Quevedo, con la intención de ayudarlo a mejorar su escaso protagonismo en el equipo dirigido por el estratega argentino.

¿Qué dijo Reimond Manco tras asegurar que Kevin Quevedo llegaba tarde a los entrenamientos?

El 'exjotita' no le quedó otra que pedir perdón por lo sucedido con Kevin Quevedo. "Quiero pedirte disculpas a Kevin. Cuando te he tenido que alagar lo he hecho, me pareces un jugador extraordinario. Cuando te he tenido que criticar, lo hecho con el mayor respeto posible. Pero en este caso no tengo como verificar la información de que llegaste tarde y por eso te sacaron de la lista, ahora manejo otro tipo de información, pero hay que verificar el tema", confesó un arrepentido Reimond Manco en su podcast.

"Sé que el daño ya está hecho, ya lo dije, pero es de humanos equivocarse y pedir disculpas. Mi intención nunca fue dañar a un jugador, yo también fui futbolista. De todo corazón Kevin, de verdad discúlpame. Quiero lo mejor para Alianza Lima. Espero puedas aceptar las disculpas porque nunca fue con mala intención", sentenció.

¿Qué le respondió Kevin Quevedo a Reimond Manco?

En su cuenta de Instagram, el delantero compartió una historia en la cual citó de forma irónica las palabras de Manco para luego arremeter en su contra. "Tengo información... Payaso de...", fue el mensaje que dejó el futbolista blanquiazul.

"Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento", había dicho el exjotita en su espacio 'A la cama con Rei'. El ahora comentarista deportivo incluso llegó a comparar este episodio con uno ocurrido el año pasado, en plena Copa Sudamericana.

