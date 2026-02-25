HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"

El hermano de Lizeth Marzano cuestiona la versión de la defensa de Adrián Villar. Según su abogado, el joven, quien es hijo de la pareja de Marisel Linares, había sido internado en una clínica.

Lizeth Marzano falleció aproximadamente 30 minutos después de haber sido atropellada por Adrián Villar.
Lizeth Marzano falleció aproximadamente 30 minutos después de haber sido atropellada por Adrián Villar. | Foto: composición LR/ATV

El video de la reunión entre Adrián Villar y varias personas —entre ellas su pareja, la influencer Francesca Montenegro, y la periodista Marisel Linares— horas después del atropello en San Isidro que acabó con la vida de la destacada deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, sigue generando intensas reacciones en todo el país. En una reciente entrevista en vivo para 'Magaly TV, la firme', Gino Marzano, hermano de la víctima, se pronunció sobre este encuentro y cuestionó abiertamente la versión difundida por la defensa del joven de 21 años.

Cabe recordar que, según el abogado de Villar, el conductor habría regresado directamente a su domicilio tras embestir con su vehículo a Lizeth poco antes de la medianoche del miércoles 18 de febrero y entró en un estado de shock. Debido a su delicado estado de salud, argumentó, sus familiares lo internaron en una clínica y no pudo presentarse de inmediato ante la justicia, sino recién dos días después del trágico suceso.

PUEDES VER: Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

lr.pe

Hermano de Lizeth Marzano cuestiona defensa de Adrián Villar

Durante la transmisión en vivo de su programa, Magaly Medina preguntó directamente a Gino Marzano sobre sus impresiones tras la difusión del video en el que se observa a Adrián Villar reunido con sus allegados, entre ellos la periodista Marisel Linares. El encuentro se habría producido alrededor de las 3.00 a. m. del miércoles 18 de febrero, apenas cuatro horas después del atropello. "Gino, tú has visto estas imágenes, ¿qué ha significado eso para ti? Tú lo has visto recién hoy", le consultó la conductora.

El hermano de Lizeth Marzano, quien falleció poco aproximadamente 30 minutos después del atropello, no ocultó su indignación y apuntó directamente contra la versión de la defensa de Villar. "La verdad que es lamentable. Cada vez indigna más el grado de mentira que pueden tener estas personas. Aparecen nuevos agravantes, nuevos implicados, nuevos delitos, ¿y ahora qué van a decir? ¿No estaba supuestamente Adrián en un estado de shock? ¿No estaba en una clínica? Yo no sabía que en una clínica queda en un parque", cuestionó con indignación.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares cierra todas sus redes sociales tras exponerse video junto con Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

lr.pe

Abogado de familia de Lizeth Marzano: "Se planificó ocultar los hechos"

Magaly Medina también expresó su indignación y comentó sobre las imágenes de Adrián Villar: "A las tres de la mañana estaban en un parque confabulando, decidiendo, juntándose con la familia de la influencer. Ahí sale el papá de la influencer, Franchesca Montenegro, abogado también, el señor Montenegro, reuniéndose con el novio de la hija, con Marisel Linares y con el padre del hijo, este camarógrafo que no recuerdo el nombre… ¡ah! Rubén Villar, que era un excamarógrafo de Latina también. Hablan, conversan, luego ellos se van y este chico luego vuelve a esta casa".

El registro audiovisual, tomado en el parque Alfonso Ugarte de San Isidro, cercano al condominio donde reside Francesca Montenegro, muestra inicialmente a Adrián Villar junto a la periodista Marisel Linares y al padre del joven, el exreportero de Latina, Rubén Villar. Doce minutos después, se suman la influencer y el progenitor de esta última.

Más adelante, Medina cuestionó la actuación de los efectivos policiales que fueron vistos después de las 5.00 a. m., quienes solo tomaron fotos: "Incluso cuando los policías que van, yo no sé si tenían ya identificado dónde entró el carro, dónde llegó; por las cámaras de seguridad del distrito podrían haber ya sabido ese dato, pero el policía baja como a chequear, no a detener en flagrancia a alguien".

Sobre estas declaraciones, el abogado de la familia de Lizeth Marzano advirtió: "Es gravísimo lo que estamos viendo porque en primer lugar las cámaras demuestran que se concertó, se planificó ocultar los hechos y es posible que se haya incluso ocultado evidencia importante".

