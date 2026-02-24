HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvias

La presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso solicitó acciones al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ante el reciente incremento de precios de alimentos como pollo y los huevos, que en menos de un mes registraron alzas de hasta 28%.

Exigen plan de contingencia a Midagri ante alza de alimentos.
Exigen plan de contingencia a Midagri ante alza de alimentos. | Lucero Cusipuma

Ante el alza en el precio de alimentos como el pollo, huevo y verduras tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la elaboración de un plan de contingencia que permita prevenir este incremento.

Katy Ugarte, presidenta de la comisión, envió un oficio con carácter de urgente al Midagri, solicitando información detallada sobre las acciones que implementarán para garantizar que los productos de primera necesidad mantengan precios estables y no afecten la economía de las familias peruanas. 

“Mi enorme preocupación es que las familias peruanas no terminen pagando las consecuencias de situaciones de emergencia. Ante la interrupción de carreteras, el Ministerio de Desarrollo Agrario debe contar con planes de contingencia claros que garanticen el abastecimiento y eviten la especulación en los precios”, expresó Ugarte. 

Asimismo, solicitó que el Midagri informe con urgencia cuáles serán las acciones concretas para impedir variaciones en los precios de los productos esenciales. 

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que el precio de los alimentos se dispara. La comisión está para defender el bolsillo de las familias peruanas, especialmente en momentos de crisis como los que se están suscitando actualmente en diversos puntos del país”, sostuvo la legisladora.  

Incremento en precio del pollo y huevos

Por su parte, el Midagri aseguró que el abastecimiento de alimentos en los mercados de Lima se desarrolla con normalidad. A su vez, señalaron que no se ha registrado un impacto significativo debido a las dificultades del transporte por los huaicos, ya que el abastecimiento se realiza desde diversos valles del país. 

Aunque el abastecimiento de pollo está garantizado para comerciantes y consumidores, los precios en los mercados minoristas cuentan una historia distinta. En lo que va del año, el kilo del ave pasó de S/11,24 el 27 de enero a S/12,42 al cierre del 24 de febrero, lo que evidencia un incremento de S/1,18, es decir 10,5% más, lo cual impacta directamente en el bolsillo del peruano.

Otra incidencia también recae en los huevos, cuyo precio pasó de S/5,45 el 27 de enero a S/7,00 al 24 de febrero, lo que representa un incremento de S/1,55 en menos de un mes, es decir un 28,4% más, lo que suma presión a la canasta familiar.

Recordemos que, entre las incidencias reportadas figuran alertas en la carretera Chala–Incuyo–Puquio, en Coracora (Parinacochas, Ayacucho), donde la activación de una quebrada dejó un gran número de vehículos varados. A ello se suma la interrupción registrada en la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, en Ocucaje (Ica), debido a un huaico que generó congestión y paralizó el tránsito. 

A raíz de los recientes hechos, comerciantes locales señalan que el bloqueo de rutas dificulta el abastecimiento y afecta directamente el costo del pollo, frutas y verduras. Sin embargo, el ministerio afirma que la mayoría de los precios de los productos esenciales se mantienen accesibles para consumidores y comerciantes. 

La Comisión de Defensa del Consumidor anunció que estará supervisando la respuesta del Midagri respecto al plan de contingencia y evaluará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los consumidores ante situaciones de emergencia que podrían dar lugar a prácticas especulativas en los productos de la canasta familiar. 

¿Cómo se encuentran los precios mayoristas en los mercados de Lima?

Según el Midagri, los precios mayoristas de las principales ofertas son: zanahoria a S/ 0.79 soles el kilo; limón en bolsa a S/ 1.28; papa Yungay a S/ 1.38; zapallo macre en S/ 1.38; cebolla cabeza roja a S/ 1.60; papa única a S/ 1.88; haba verde serrana a S/ 2.13; tomate katia S/ 2.13; papa huayro a S/ 2.13; olluco largo S/ 2.25; camote morado S/ 2.43; camote amarillo a S/ 2.55; papa amarilla a S/ 3.10; frijol verde canario a S/ 3.18; yuca amarilla a S/ 3.20; choclo tipo cusco a S/ 3.27; vainita americana a S/ 4.18 entre otros.

Mientras, en el Mercado de Frutas Nro.2 de La Victoria se registró el ingreso de 2,508 toneladas de diferentes frutas. Las principales ofertas son: sandía a S/ 0.83; melón coquito a S/ 1.17; manzana corriente a S/ 1.32; plátano bizcocho a S/ 1.36; naranja valencia a S/ 1.59; palta criolla a S/ 1.63; manzana Israel a S/ 2.13; papaya a S/ 2.15; plátano bellaco a S/ 2.21; piña golden a S/ 2.30; uva Italia a S/ 2.35; piña hawaiana a S/ 2.35; tuna morada a S/ 2.38; mango Edward S/ 2.43; naranja tangelo selva a S/ 2.64; mandarina satsuma a S/ 2.85; granadilla a S/ 3.13; uva Alfonso lavalet a S/ 3.45, entre otros.

