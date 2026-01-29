María Corina Machado exhorta que Venezuela alcance una "transición real" tras reunión en EE. UU.

María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado de EE. UU. en Washington a puerta cerrada. | Foto: composición LR/AFP

María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado de EE. UU. en Washington a puerta cerrada. | Foto: composición LR/AFP

María Corina Machado solicitó una transición política auténtica en Venezuela, tras su encuentro en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. La líder opositora venezolana enfatizó que, al finalizar este proceso, no permanezca ningún rastro del chavismo en el gobierno.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz destacó que el futuro de su país se encuentra en un momento crucial. Además, subrayó que su movimiento cuenta con el apoyo del jefe de la política exterior de Estados Unidos, a quien describió como "una de las personas que mejor entiende el hemisferio".

Machado se pronuncia luego de reunirse en EE. UU.

La prensa en Washington le consultó a la opositora venezolana sobre su disposición para integrarse en un gobierno de transición liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "Nosotros estamos dispuestos y trabajamos en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa, donde se quedan las mafias en el poder", respondió.

De esta manera, Machado resaltó que su meta principal es la restauración de las instituciones que aseguren la justicia y promuevan el "reencuentro de los venezolanos". "Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y del gobierno del presidente Donald Trump", afirmó.

Asimismo, manifestó a Rubio su deseo de regresar a Venezuela lo antes posible y no descartó la posibilidad de hacer escalas en otros países. Por otro lado, la socia de Edmundo González informó que, a pesar de que más de 300 individuos en el país han recuperado su libertad, más de 700 personas continúan en detención.

Liberan presos en Venezuela, según ONG

La organización Foro Penal informó que las excarcelaciones en Venezuela han alcanzado un total de 300 casos desde que el Gobierno anunció la liberación de un “número importante” de detenidos el 8 de enero. Sin embargo, esta cifra aún dista considerablemente de las más de 800 liberaciones que han sido reportadas por las autoridades chavistas.

El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, confirmó 19 excarcelaciones en El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, así como una más en el estado Amazonas, lo que elevó el total a 297 liberaciones. Añadió que se verificó la excarcelación de tres mujeres en la prisión La Crisálida, también en Miranda.

En cambio, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó esta semana que un total de 808 personas han sido liberadas desde antes de diciembre de 2025. Esta cifra incluye a numerosos detenidos que fueron excarcelados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Además,