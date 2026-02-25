HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Hernando de Soto no fue elegido y jura nuevo gabinete | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Irán califica de "grandes mentiras" las acusaciones de Trump sobre su programa nuclear y balístico

Desde Washington, la administración republicana insiste en impedir que su rival desarrolle armamento nuclear, aunque mantiene abierta la posibilidad de resolver el conflicto por la vía diplomática.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, acusó a EE.UU. de intentar desacreditar al gobierno de Teherán en la comunidad internacional.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, acusó a EE.UU. de intentar desacreditar al gobierno de Teherán en la comunidad internacional. | Foto: Composición LR | AFP

Irán rechazó este miércoles lo que calificó como “grandes mentiras”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la república islámica desarrolla misiles capaces de alcanzar territorio norteamericano y mantiene objetivos nucleares de carácter militar. La respuesta de Teherán se produce en medio de una renovada escalada verbal entre ambas potencias.

El cruce de declaraciones ocurre en la antesala de una nueva ronda de conversaciones prevista en Ginebra, con mediación de Omán, en un contexto marcado por advertencias de Washington sobre posibles acciones si no se logra un entendimiento. Al mismo tiempo, la administración estadounidense reiteró que mantiene abierta la puerta a una solución negociada que limite las capacidades estratégicas iraníes.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

lr.pe

Teherán rechaza acusaciones y cuestiona narrativa estadounidense

El portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, denunció que las afirmaciones sobre el desarrollo nuclear, los misiles balísticos y el número de fallecidos en recientes disturbios constituyen una campaña de desinformación. A través de la red social X, el funcionario sostuvo que estas versiones buscan distorsionar la realidad y desacreditar al gobierno iraní ante la comunidad internacional.

Durante su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró que la nación persa ha construido armamento capaz de amenazar a Europa y a instalaciones militares estadounidenses en el extranjero. Asimismo, advirtió que su administración no permitirá que lo que calificó como el principal patrocinador del terrorismo obtenga capacidad atómica, aunque reiteró que su preferencia es resolver la crisis por la vía diplomática.

PUEDES VER: EE. UU. empieza a aplicar nuevos aranceles a las importaciones tras sentencia de la Corte Suprema

lr.pe

Negociaciones nucleares y señales de posible entendimiento

El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, expresó que su país está dispuesto a alcanzar un pacto “justo y equilibrado” en el menor tiempo posible. Según indicó, existe una oportunidad histórica para cerrar un acuerdo que contemple las preocupaciones de ambas partes, siempre que se priorice el diálogo como herramienta principal.

El proceso de negociación, reactivado en febrero en Mascate, se produce tras varios encuentros celebrados el año pasado que quedaron interrumpidos por la ofensiva militar lanzada por Israel contra instalaciones iraníes, con apoyo estadounidense. Pese a ello, las autoridades persas insisten en que su programa tiene fines exclusivamente civiles y que su derecho está respaldado por compromisos internacionales de no proliferación.

Protestas internas y controversia por el número de víctimas

El jefe de la Casa Blanca también acusó a las autoridades iraníes de haber causado decenas de miles de muertes durante las manifestaciones registradas en enero. En contraste, el gobierno reconoce más de 3.000 fallecidos y atribuye los hechos a acciones violentas que, según sostiene, fueron instigadas por actores extranjeros. Por su parte, la organización Human Rights Activists News Agency estimó que el número de víctimas supera las 7.000, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor.

En paralelo, estudiantes de universidades en Teherán retomaron las protestas tras el reinicio de las clases, con consignas contra el sistema político y el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei. La portavoz gubernamental, Fatemeh Mohajerani, reconoció el derecho a la manifestación, pero advirtió que no se tolerarán acciones que vulneren el orden público, en un contexto de creciente presión interna y externa sobre el régimen.

Notas relacionadas
Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

LEER MÁS
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

LEER MÁS
Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

Irán está cerca de acordar con China la compra de misiles de crucero antibuque en medio de las crecientes tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto submarino de China que genera tensiones entre Estados Unidos y Chile

El proyecto submarino de China que genera tensiones entre Estados Unidos y Chile

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán califica de "grandes mentiras" las acusaciones de Trump sobre su programa nuclear y balístico

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una delegación peruana que pudo estar mejor

Mundo

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

Condenan hasta a 597 años de prisión a 59 pandilleros del Barrio 18 por tráfico de personas y otros delitos en El Salvador

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar presunta persecución política contra Martín Vizcarra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025