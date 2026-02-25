Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"

Renovación Popular anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial de Denisse Miralles. A través de un comunicado, la bancada señaló que evaluará presentar una moción de censura contra el Gobierno de José María Balcázar. El anuncio se dio tras la repentina juramentación de Miralles el pasado 24 de febrero, cuando se esperaba que Hernando de Soto fuera quien tomara el cargo.

En su pronunciamento, la agrupación habló de un “pacto mafioso” que, según afirma, opera desde el Congreso. Sostuvo que Alianza para el Progreso y Perú Libre se han distribuido ministerios como cuotas de poder. También indicó que esa supuesta repartición responde a acuerdos políticos que priorizan intereses partidarios antes que la gestión pública.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

El texto agrega que la bancada no respaldará un Consejo de Ministros que, a su juicio, nace de negociaciones internas. “No otorgaremos el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, indicó que solicitará al pleno que, en caso se concrete la censura contra Balcázar, la elección de quien reemplace al encargado de la Presidencia se realice mediante votación pública. El objetivo, según el anuncio, es que la ciudadanía conozca el sentido del voto de cada bancada y pueda exigir responsabilidades.