Esta transacción consolidaría la alianza estratégica entre Pekín y Teherán, frente a los esfuerzos de Washington por frenar el desarrollo misilístico y nuclear iraní. | Composición LR/ChatGPT/AFP

Esta transacción consolidaría la alianza estratégica entre Pekín y Teherán, frente a los esfuerzos de Washington por frenar el desarrollo misilístico y nuclear iraní. | Composición LR/ChatGPT/AFP

Irán ultima la compra de misiles supersónicos CM-302 de China bajo un escenario de creciente tensión frente a Estados Unidos. El pacto de defensa cobró fuerza tras el conflicto bélico entre la nación persa e Israel en junio de 2025, además del incremento de la presencia naval norteamericana dentro del Golfo Pérsico. Aunque Reuters confirmó estas gestiones mediante fuentes directas, las fechas para el suministro de dicho armamento antibuque permanecen bajo reserva.

Representantes de Teherán vinculan este acercamiento a tratados estratégicos con socios externos, mientras diversos analistas militares advierten que la tecnología de alta velocidad transformará el equilibrio regional. La capacidad de estos proyectiles para burlar sistemas de protección actuales supone un desafío inédito en el mar. Simultáneamente, el gobierno en Pekín rechaza cualquier conocimiento oficial sobre la transferencia de estas plataformas de ataque hacia territorio iraní.

TE RECOMENDAMOS LO QUE PASA CUANDO SANAS TU ENERGÍA FEMENINA (IMPACTANTE) | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué implicaría el acuerdo?

La posible compra por parte de Irán ampliaría su potencial ofensivo marítimo contra buques de guerra y objetivos navales a cientos de kilómetros. Expertos militares prevén que estas armas dificulten las operaciones estadounidenses en la región debido a su vuelo rasante y gran rapidez, factores que complican cualquier intento de intercepción.

Esta transacción consolidaría la alianza estratégica entre Pekín y Teherán, frente a los esfuerzos de Washington por frenar el desarrollo misilístico y nuclear iraní. El pacto quebrantaría el embargo de armas de las Naciones Unidas vigente desde 2023, lo cual intensifica la pugna geopolítica entre las potencias que buscan el dominio en Oriente Medio.

Así son los misiles de origen chino

Esta fabricación china representa una tecnología de crucero supersónica antibuque con un alcance cercano a los 290 kilómetros. Su diseño prioriza vuelos a baja altitud y velocidades extremas, factores que permiten a este armamento burlar los sistemas defensivos en alta mar. Según especialistas consultados por Reuters, la interceptación de estos proyectiles resulta una tarea compleja tras el lanzamiento inicial debido a su perfil técnico.

La versatilidad de este equipo permite su instalación en plataformas marítimas, aeronaves o unidades terrestres bajo supervisión de la corporación CASIC. Más allá del entorno naval, el sistema posee una efectividad letal contra blancos en tierra firme, cualidad que posiciona a dicho modelo entre los recursos bélicos más sofisticados del mercado global. Irán mantiene un interés estratégico en la adquisición de este potente recurso defensivo.

Conversaciones nucleares y despliegue en Medio Oriente

Estados Unidos moviliza un despliegue bélico masivo cerca de Irán, liderado por los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford. Esta fuerza naval, que incluye múltiples buques de escolta y aeronaves, representa la mayor concentración de activos militares desde la invasión de Irak en 2003. Funcionarios norteamericanos aseguran que la maniobra constituye una medida preventiva ante el riesgo de una acción bélica si fallan los canales políticos.

Bajo la mediación de Omán, delegaciones de Washington y Teherán retomarán este jueves las conversaciones nucleares en Ginebra. El objetivo central del encuentro busca resolver el estancamiento del programa atómico mediante una propuesta detallada por parte de los enviados iraníes. Pese al optimismo moderado sobre un posible acuerdo, los desacuerdos respecto al enriquecimiento de uranio y otros puntos clave mantienen la incertidumbre sobre el éxito del diálogo.