El chavismo exhibió nuevamente un acto de censura luego de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitiera una advertencia hacia el canal Venevisión. El medio de comunicación presentó un avance informativo sobre la rueda de prensa que brindó María Corina Machado, quien se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Washington.

A través del programa 'Con el mazo dando', el dirigente chavista se refirió a la líder opositora con calificativos despectivos, como 'chiflada', por su acercamiento a Estados Unidos, que gestiona la transición política del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026.

Canal venezolano aborda a la oposición del gobierno chavista

En la tarde del miércoles 28 de enero, el bloque 'Contacto al Momento' de Noticias Venevisión lanzó un avance para cubrir las declaraciones de Machado en la capital estadounidense. De esta manera, el canal privado hizo cobertura de la oposición venezolana por primera vez en años, por lo que rompió con la autocensura que se impuso para no verse afectado por el régimen.

Según la agencia AFP, la ganadora del Premio Nobel de la Paz exigió ante la prensa que se realice una "transición real" en Venezuela, por lo que es necesario instaurar instituciones que aseguren la justicia frente al control del chavismo. La socia de Edmundo González agregó que tiene la intención de regresar a su país.

Chavismo responde a la cobertura de Machado

En la noche del miércoles, Cabello hizo mención a Venevisión durante el programa de la Fundación Televisora Venezolana Social, lo que fue interpretado como la influencia que tiene el chavismo sobre los medios de comunicación. El excanciller no especificó las razones detrás de su mensaje, pero este fue asociado a una reacción directa a la cobertura del encuentro entre Machado y Rubio.

"Escucha, Venevisión, escucha ahí. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece", afirmó el ministro de Relaciones Interiores. Asimismo, Cabello señaló que, para Estados Unidos, la opositora no reúne las condiciones necesarias para dirigir Venezuela.

Después de la intervención del chavista, el canal privado decidió interrumpir de manera repentina la ampliación del informe sobre la premio Nobel en su noticiero central de la noche. En los últimos años, la visibilidad de los líderes opositores en los medios de comunicación ha sido restringida o incluso eliminada, en especial durante los procesos electorales.