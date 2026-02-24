Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al nuevo gabinete ministerial que estará liderado por la exministra de Economía, Denisse Miralles.
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento de su primera ministra, Denise Miralles, y los 18 miembros del gabinete ministerial que la acompañarán.
Luego de cinco días de haber asumido la presidencia tras la caída del censurado expresidente José Jerí, Balcázar había adelantado que quien sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) sería el economista Hernando de Soto. Sin embargo, a último minuto y tras varias horas de conversaciones y visitas en el Despacho Presidencial, se cayó su designación.
Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los nuevos ministros
|Nombre
|Ministerio
|Denisse Miralles
|Presidencia del Consejo de Ministros
|Hugo de Zela
|Relaciones Exteriores
|Luis Arroyo Sánchez
|Defensa
|Gerardo López Gonzáles
|Economía
|Hugo Begazo de Bedoya
|Interior
|Luis Jiménez Borra
|Justicia y Derechos Humanos
|Belfurt Manuel Castillo Vera
|Educación
|Luis Quiroz Aviles
|Salud
|Felipe Meza Millán
|Agrario y Riego
|César Quispe Luján
|Producción
|José Reyes Llanos
|Comercio Exterior y Turismo
|Óscar Fernández Cáceres
|Trabajo y Promoción del Empleo
|Angelo Alfaro Lombardi
|Energía y Minas
|Aldo Prieto
|Transportes y Comunicaciones
|Wilder Sifuentes
|Vivienda, construcción y saneamiento
|Hary Gloria Yzarra Trelles
|Mujer y poblaciones vulnerables
|Nelly Paredes del Castillo
|Ambiente
|Fátima Altabás Kajatt
|Cultura
|Lily Vásquez Davila
|Desarrollo e Inclusión Social
