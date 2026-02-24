HOYSuscripcion LR Focus

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al nuevo gabinete ministerial que estará liderado por la exministra de Economía, Denisse Miralles.

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento de su primera ministra, Denise Miralles, y los 18 miembros del gabinete ministerial que la acompañarán.

Luego de cinco días de haber asumido la presidencia tras la caída del censurado expresidente José Jerí, Balcázar había adelantado que quien sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) sería el economista Hernando de Soto. Sin embargo, a último minuto y tras varias horas de conversaciones y visitas en el Despacho Presidencial, se cayó su designación.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los nuevos ministros

NombreMinisterio
Denisse MirallesPresidencia del Consejo de Ministros
Hugo de ZelaRelaciones Exteriores
Luis Arroyo SánchezDefensa
Gerardo López GonzálesEconomía
Hugo Begazo de BedoyaInterior
Luis Jiménez BorraJusticia y Derechos Humanos
Belfurt Manuel Castillo VeraEducación
Luis Quiroz AvilesSalud
Felipe Meza MillánAgrario y Riego
César Quispe LujánProducción
José Reyes LlanosComercio Exterior y Turismo
Óscar Fernández CáceresTrabajo y Promoción del Empleo
Angelo Alfaro LombardiEnergía y Minas
Aldo PrietoTransportes y Comunicaciones
Wilder Sifuentes Vivienda, construcción y saneamiento
Hary Gloria Yzarra Trelles Mujer y poblaciones vulnerables
Nelly Paredes del CastilloAmbiente
Fátima Altabás Kajatt Cultura
Lily Vásquez Davila Desarrollo e Inclusión Social

