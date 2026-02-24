Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento de su primera ministra, Denise Miralles, y los 18 miembros del gabinete ministerial que la acompañarán.

Luego de cinco días de haber asumido la presidencia tras la caída del censurado expresidente José Jerí, Balcázar había adelantado que quien sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) sería el economista Hernando de Soto. Sin embargo, a último minuto y tras varias horas de conversaciones y visitas en el Despacho Presidencial, se cayó su designación.

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los nuevos ministros

Nombre Ministerio Denisse Miralles Presidencia del Consejo de Ministros Hugo de Zela Relaciones Exteriores Luis Arroyo Sánchez Defensa Gerardo López Gonzáles Economía Hugo Begazo de Bedoya Interior Luis Jiménez Borra Justicia y Derechos Humanos Belfurt Manuel Castillo Vera Educación Luis Quiroz Aviles Salud Felipe Meza Millán Agrario y Riego César Quispe Luján Producción José Reyes Llanos Comercio Exterior y Turismo Óscar Fernández Cáceres Trabajo y Promoción del Empleo Angelo Alfaro Lombardi Energía y Minas Aldo Prieto Transportes y Comunicaciones Wilder Sifuentes Vivienda, construcción y saneamiento Hary Gloria Yzarra Trelles Mujer y poblaciones vulnerables Nelly Paredes del Castillo Ambiente Fátima Altabás Kajatt Cultura Lily Vásquez Davila Desarrollo e Inclusión Social