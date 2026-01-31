Machado dijo que la ley de amnistía general es un ”camino” hacia la democracia venezolana. | AFP

Machado dijo que la ley de amnistía general es un ”camino” hacia la democracia venezolana. | AFP

María Corina Machado, reconocida líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, afirmó que la propuesta de una ley de amnistía general presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha sido celebrada por la mayoría de los venezolanos, aunque “ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro” en Venezuela.

En su intervención durante el evento “Hablemos de Venezuela” en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Machado expresó su deseo de que esta iniciativa se materialice pronto. “Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, añadió.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Machado asegura que Rodríguez se vio presionada

Machado, líder opositora venezolana, dejó claro que los avances hacia una posible amnistía general no son fruto de una iniciativa voluntaria del régimen "sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, en referencia al papel del país norteamericano en el proceso de transición de Venezuela hacia una democracia plena.

Ese mismo día, en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para inaugurar el año judicial, Delcy Rodríguez anunció la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”.

Por otra parte, Machado no dudó en calificar al aparato represivo venezolano de “brutal” y resaltó que este se encuentra al servicio de “los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.

Nobel de la Paz hace referencia a los presos políticos

La dirigente opositora venezolana señaló que hay “presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como tres ex policías metropolitanos. Además, denunció que otras personas han desaparecido sin dejar rastro y recordó que, tras el ataque militar de Estados Unidos que sacó del poder a Nicolás Maduro el 3 de enero, se produjeron al menos 16 nuevas detenciones relacionadas con la situación política.

Machado también expresó su pesar por la forma en que muchos venezolanos confiaron durante años en el chavismo y no percibieron el alcance destructivo del régimen hasta que fue demasiado tarde. Según ella, “se integró a un sistema criminal”, y tardará años en reconocer la necesidad de enfrentarlo. “Subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela, subestimamos las complicidades que se fueron forjando”, añadió.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela mientras Trump hablaba con Machado en la Casa Blanca

Machado se reunió con Marco Rubio en EE.UU.

María Corina Machado solicitó una transición política auténtica en Venezuela, tras su encuentro en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. La líder opositora venezolana enfatizó que, al finalizar este proceso, no permanezca ningún rastro del chavismo en el gobierno.

Asimismo, la opositora destacó que el futuro de su país se encuentra en un momento crucial y resaltó que su movimiento cuenta con el apoyo del jefe de la política exterior de Estados Unidos, a quien describió como "una de las personas que mejor entiende el hemisferio".

También resaltó que su meta principal es la restauración de las instituciones que aseguren la justicia y promuevan el "reencuentro de los venezolanos". "Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y del gobierno del presidente Donald Trump", comentó.