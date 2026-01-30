Delcy Rodríguez dio un discurso para abordar el cierre de El Helicoide y la ley de amnistía en Venezuela. | Foto: composición LR/AFP

Delcy Rodríguez dio un discurso para abordar el cierre de El Helicoide y la ley de amnistía en Venezuela. | Foto: composición LR/AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó el viernes el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. La polémica cárcel conocida como El Helicoide ha sido un establecimiento señalado por la oposición y defensores de derechos humanos como un centro de torturas.

Además, la mandataria anunció la iniciativa de una amnistía general justo cuando se aproxima el primer mes de su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro. La propuesta de ley debe debatirse en la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el chavismo tiene la mayoría absoluta.

Delcy Rodríguez anuncia cambios en su primer mes de mandato

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", aseguró Rodríguez en un discurso ante la Corte Suprema de Venezuela.

Por otro lado, la presidenta interina indicó que la ley de amnistía general contemplará el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Sin embargo, precisó que no se aplicará a aquellos que enfrenten procesos o condenas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, Venezuela cuenta con más de 700 presos políticos y muchos de estos detenidos se encuentran recluidos en el Helicoide. Desde el 8 de enero, aproximadamente 300 reclusos han sido liberados en el marco de un proceso que fue anunciado por Rodríguez, aunque su avance ha sido gradual.

¿Un nuevo sistema de justicia en Venezuela?

Asimismo, la sucesora de Maduro instó a la creación de un nuevo sistema de justicia en el país sudamericano. Explicó que la actual legislación ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y de varias ONG por su corrupción y su sometimiento al chavismo durante más de dos décadas en el poder.

"He decidido convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos"; agregó. Por su parte, Tomás Guanipa, un diputado opositor del Parlamento, anunció a la Agencia AFP que respaldará la ley impulsada por Rodríguez. "Hay una gran oportunidad para los venezolanos para que juntos podamos reencontrarnos", afirmó.