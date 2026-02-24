El proyecto submarino de China que genera tensiones entre Estados Unidos y Chile

China, Estados Unidos y Chile en el limbo por un proyecto de telecomunicaciones. | Composición LR | Betsy De Los Santos

China, Estados Unidos y Chile en el limbo por un proyecto de telecomunicaciones. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Un proyecto intercontinental de China, denominado Chile China Express, ha logrado que las relaciones diplomáticas entre Santiago y Estados Unidos se vean seriamente afectadas. Washington anunció la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos por "dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo y llevar a cabo actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones; y Guillermo Petersen, jefe de gabinete, fueron los funcionarios afectados con los que EE. UU. intentó poner en jaque el avance del proyecto.

A través de un cable submarino de fibra óptica que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, ha surgido una discordia entre los tres países involucrados. La administración de Donald Trump que incursiones como la de China Mobile afectan a empresas privadas y ponen en riesgo la privacidad de la información personal de los ciudadanos en el país.

Desde el gobierno saliente de Gabriel Boric, se ha manifestado un firme rechazo a lo que consideran una medida arbitraria por parte del gobierno estadounidense. A través de una publicación en X, el líder del Frente Amplio afirmó que "Chile es un país orgulloso de su soberanía" y que "no aceptará que nadie les dicte qué hacer, más allá del derecho y la ley".

¿Por qué Estados Unidos ve un riesgo de espionaje?

Una agencia independiente de Estados Unidos, con integrantes aprobados por el presidente y ratificados por el Senado —la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)—, ha advertido desde hace 7 años que China Mobile es vulnerable a presiones por parte del gobierno de Xi Jinping para llevar a cabo actividades de inteligencia.

La entidad identificó que los servicios de la compañía representaban "riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos", destacando la intercepción de datos (con acceso potencial a información sensible que circula por la red), vulnerabilidades tecnológicas, dependencia tecnológica y capacidad de interrupción entre los principales argumentos para evitar que Beijing expanda su infraestructura digital en regiones estratégicas.

El último viaje de Boric a China fue en 2025 y, en esa ocasión, se permitió realizar un estudio que detallara los beneficios para el país sudamericano. Entre los beneficios, se destacaron una mejor conectividad con Asia, el desarrollo de un hub digital regional (posicionándolo como centro digital del Pacífico Sur), la diversificación de infraestructura y la posibilidad de ser visto como un punto de entrada al continente.

Más allá de los peligros que el proyecto pueda representar para las telecomunicaciones, la respuesta de EE. UU. refleja la rivalidad con el gigante asiático en cuanto al dominio de la economía digital.

La embajada de China en Chile acusa intentos de interferencia en decisiones y señala un "desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales del país". El gobierno entrante de José Antonio Kast deberá fijar una postura: si no acepta la propuesta asiática, arriesgará más del 50% de sus exportaciones; sin embargo, si da la espalda a la administración Trump, pondrá en peligro su relación en materia financiera e integración nacional.

El mandatario electo no fue ajeno a este problema, ya que, aunque no le competió la decisión, será el encargado de tomar la posta respecto al proyecto chino. Desde las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast evitó pronunciarse sobre medidas concretas, pero subrayó la necesidad de revisar los antecedentes y avanzar con claridad institucional. Además, señaló que su equipo ya trabaja en el análisis de los asuntos internacionales en el marco de la transición.

Un freno a China

Más que el petróleo, los minerales o cualquier guerra comercial que pueda existir, el crecimiento de China en Latinoamérica es el principal motor para que Estados Unidos genere tensiones con los líderes regionales, así lo aseguró el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano en una entrevista con el medio BBC.

China es actualmente el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y, durante más de una década, ha realizado importantes inversiones en la región, especialmente en el sector de infraestructura.

"Creo que lo que le molesta a Donald Trump, o lo que quiere exorcizar, es la presencia positiva de China en Latinoamérica", declaró.

Una de las últimas medidas del mandatario norteamericano fue la imposición de aranceles unilaterales a sus socios comerciales. Tras ello, el Ministerio de Comercio de China instó a Estados Unidos a que "las tarifas violan tanto las normas internacionales como el propio derecho interno de Estados Unidos", una práctica reiteradamente criticada por el gobierno de Xi Jinping.

Beijing, en reiteradas ocasiones, ha expresado su deseo de que Washington trabaje en la misma dirección para mantener un desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales; sin embargo, precisan que es necesario que ambas potencias eliminen adecuadamente las divergencias mutuas, garantizando el desarrollo estable y confiable de las relaciones comerciales entre los dos países.