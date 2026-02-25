¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026?
En la ida, Real Madrid se impuso por la mínima ante el conjunto luso. Ahora, en el Santiago Bernabéu, la Casa Blanca buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League.
MOMENTOS DESTACADOS
Mbappé es baja de último momento
El delantero francés no pudo superar su lesión en la rodilla y no estará presente hoy en el Bernabéu. Arbeloa tendrá que hacer cambios en su alineación. Foto: AFP
¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?
La transmisión del Real Madrid vs Benfica por la Champions estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?
En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m.
Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY, miércoles 25 de febrero, por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El partido de hoy entre españoles y lusos se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE GRATIS con el minuto a minuto y videos de los goles.
Real Madrid vs Benfica EN VIVO por Champions League
Prestianni no jugará ante Real Madrid
La UEFA suspendió al volante argentino de manera provisional tras las acusaciones de Vinícius Júnior por insultos racistas.
Real Madrid vs Benfica: pronósticos
Las principales casas de apuestas de ponen como favorito al conjunto español.
- Betsson: gana Real Madrid (1.50), empate (4.80), gana Benfica (6.10)
- Betano: gana Real Madrid (1.52), empate (5.00), gana Benfica (6.00)
- Bet365: gana Real Madrid (1.50), empate (5.00), gana Benfica (5.25)
- 1XBet: gana Real Madrid (1.52), empate (4.97), gana Benfica (6.38)
- Coolbet: gana Real Madrid (1.47), empate (5.10), gana Benfica (6.75)
- Doradobet: gana Real Madrid (1.47), empate (4.75), gana Benfica (6.33).
Posible alineación de Benfica
Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro, Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
Convocados del Real Madrid
Álvaro Arbeloa contará con 23 jugadores para afrontar el segundo partido contra Benfica. Foto: Real Madrid.
Posible alineación del Real Madrid
Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Gonzalo García.
¡Se define la serie en Madrid!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de la vuelta entre Real Madrid vs Benfica por los playoffs de la Champions League.
En la ida, la Casa Blanca venció 1-0 al equipo de José Mourinho con gol de Vinicius Jr. El brasileño estuvo envuelto en una polémica después de que denunció que el argentino Gianluca Prestianni le dijo comentarios racistas durante el encuentro. Ante ello, UEFA suspendió al futbolista del Benfica y no podrá jugar en la vuelta.
Horario del Real Madrid vs Benfica
En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5.00 p. m.
¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica online gratis?
Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones Real Madrid vs Benfica: posibles formaciones
Es importante comentar que Mourinho no podrá estar en el banquillo por suspensión. El portugués vio la tarjeta roja en el encuentro de ida.
- Real Madrid: Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé.
- Benfica: Trubin; Otamendi, Araújo, Dahl, Dedic; Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.
Pronósticos Real Madrid vs Benfica
Como era de esperarse, Real Madrid es el favorito en las casas de apuestas. La victoria del Benfica paga hasta seis veces más de lo invertido.
