Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026?

En la ida, Real Madrid se impuso por la mínima ante el conjunto luso. Ahora, en el Santiago Bernabéu, la Casa Blanca buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Real Madrid vs Benfica juegan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: X
Real Madrid vs Benfica juegan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: X

07:47
Mbappé es baja de último momento

El delantero francés no pudo superar su lesión en la rodilla y no estará presente hoy en el Bernabéu. Arbeloa tendrá que hacer cambios en su alineación. Foto: AFP

07:44
¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por la Champions estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

07:35
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m.

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY, miércoles 25 de febrero, por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El partido de hoy entre españoles y lusos se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE GRATIS con el minuto a minuto y videos de los goles.

Real Madrid vs Benfica EN VIVO por Champions League

Prestianni no jugará ante Real Madrid

La UEFA suspendió al volante argentino de manera provisional tras las acusaciones de Vinícius Júnior por insultos racistas.

Real Madrid vs Benfica: pronósticos

Las principales casas de apuestas de ponen como favorito al conjunto español.

- Betsson: gana Real Madrid (1.50), empate (4.80), gana Benfica (6.10)
- Betano: gana Real Madrid (1.52), empate (5.00), gana Benfica (6.00)
- Bet365: gana Real Madrid (1.50), empate (5.00), gana Benfica (5.25)
- 1XBet: gana Real Madrid (1.52), empate (4.97), gana Benfica (6.38)
- Coolbet: gana Real Madrid (1.47), empate (5.10), gana Benfica (6.75)
- Doradobet: gana Real Madrid (1.47), empate (4.75), gana Benfica (6.33).

Posible alineación de Benfica

Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro, Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Convocados del Real Madrid

Álvaro Arbeloa contará con 23 jugadores para afrontar el segundo partido contra Benfica. Foto: Real Madrid.

Mbappé es baja de último momento

El delantero francés no pudo superar su lesión en la rodilla y no estará presente hoy en el Bernabéu. Arbeloa tendrá que hacer cambios en su alineación. Foto: AFP

Posible alineación del Real Madrid

Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Gonzalo García.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por la Champions estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m.

¡Se define la serie en Madrid!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de la vuelta entre Real Madrid vs Benfica por los playoffs de la Champions League.

En la ida, la Casa Blanca venció 1-0 al equipo de José Mourinho con gol de Vinicius Jr. El brasileño estuvo envuelto en una polémica después de que denunció que el argentino Gianluca Prestianni le dijo comentarios racistas durante el encuentro. Ante ello, UEFA suspendió al futbolista del Benfica y no podrá jugar en la vuelta.

Horario del Real Madrid vs Benfica

En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por la Champions estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica online gratis?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Real Madrid vs Benfica: posibles formaciones

Es importante comentar que Mourinho no podrá estar en el banquillo por suspensión. El portugués vio la tarjeta roja en el encuentro de ida.

  • Real Madrid: Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé.
  • Benfica: Trubin; Otamendi, Araújo, Dahl, Dedic; Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

Pronósticos Real Madrid vs Benfica

Como era de esperarse, Real Madrid es el favorito en las casas de apuestas. La victoria del Benfica paga hasta seis veces más de lo invertido.

  • Betsson: gana Real Madrid (1.50), empate (4.80), gana Benfica (6.10)
  • Betano: gana Real Madrid (1.52), empate (5.00), gana Benfica (6.00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1.50), empate (5.00), gana Benfica (5.25)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1.52), empate (4.97), gana Benfica (6.38)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1.47), empate (5.10), gana Benfica (6.75)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1.47), empate (4.75), gana Benfica (6.33).
