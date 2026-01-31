HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jefa diplomática de Estados Unidos llega a Venezuela en misión diplomática para restablecer la relación bilateral

Desde su designación en 2021, Dogu busca reactivar los vínculos entre EE.UU. y Venezuela, interrumpidos desde 2019 tras el reconocimiento de Guaidó como presidente interino.

La diplomática de Estados Unidos afirmó que ella y su equipo están “listos para trabajar”. Foto: X/@agusantonetti.
La diplomática de Estados Unidos afirmó que ella y su equipo están "listos para trabajar". Foto: X/@agusantonetti.

La diplomática estadounidense Laura Dogu llegó este sábado a Venezuela para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada en Caracas desde 2019 tras la ruptura de relaciones entre ambos países. Su arribo coincide con un contexto de reconfiguración política en Venezuela, tras el anuncio de una ley de amnistía general impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El avión procedente de Bogotá aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía —que sirve a Caracas— alrededor de las 15:00 hora local, marcando la primera presencia diplomática estable de Washington en el país desde hace años. Dogu ejercerá formalmente como encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela, función que se espera impulse la reactivación de los vínculos bilaterales.

En un mensaje publicado en redes sociales tras su llegada, la diplomática afirmó que ella y su equipo están “listos para trabajar”, subrayando el inicio de una nueva fase en las relaciones bilaterales que incluyen esfuerzos de estabilización, recuperación y transición democrática.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara

La Administración del presidente Donald Trump designó el 22 de enero a Dogu como encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela, la entidad del Departamento de Estado que administra las relaciones bilaterales desde su sede en Bogotá, Colombia, tras la suspensión de las operaciones de la embajada en Caracas en 2019.

Diplomática de carrera y veterana del Servicio Exterior estadounidense, reemplazará en el cargo a John McNamara, quien se desempeñó como encargado de negocios desde febrero de 2025 y visitó Caracas en enero para abordar con autoridades venezolanas la posibilidad de reabrir formalmente la misión diplomática.

Reestructuración de la relación bilateral

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, rotas formalmente en 2019, han entrado en una fase de acercamiento tras meses de contactos exploratorios que buscan restablecer las misiones diplomáticas en ambos países.

La ruptura se produjo cuando la primera administración Trump reconoció al entonces diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que llevó a que el dictador Nicolás Maduro ordenara el retiro de todo el cuerpo diplomático estadounidense de Caracas y expulsara a sus representantes, incluidos el encargado de negocios James Story y otros funcionarios.

El pasado 9 de enero, Rodríguez anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas y al análisis de las consecuencias del incidente que consideran un “secuestro” del exdictador Maduro y su esposa, capturados el 3 de enero en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

