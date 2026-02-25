HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Hernando de Soto no fue elegido y jura nuevo gabinete | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar presunta persecución política contra Martín Vizcarra

El hermano del expresidente Martín Vizcarra se presentó ante la CIDH en Washington junto a su abogado. La defensa cuestiona las inhabilitaciones del Congreso y pide medidas urgentes por el estado de salud del exmandatario.

El candidato presidencial viajará a Estados Unidos para defender caso ante la CIDH. Foto: composición de LR
El candidato presidencial viajará a Estados Unidos para defender caso ante la CIDH. Foto: composición de LR

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, acudió este 25 de febrero a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. para denunciar una presunta persecución política contra el expresidente Martín Vizcarra. La audiencia fue convocada de manera presencial a las 9 de la mañana y tuvo como finalidad evaluar el pedido de medidas de protección planteado por la defensa.

En la sesión participó el abogado Guido Croxatto, quien expuso ante el organismo internacional las supuestas irregularidades del proceso penal que afronta el exjefe de Estado. Según el equipo legal, las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso vulneran derechos políticos. Esas sanciones le impidieron ejercer el cargo de congresista para el que fue elegido en las elecciones de 2021 y postular en el actual proceso electoral.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La defensa también informó sobre la situación de salud del exmandatario. Señaló que permanece recluido sin sentencia firme. Indicó que presenta una afectación severa en uno de sus riñones y que requiere atención médica especializada. Estos argumentos forman parte del pedido de medidas cautelares ante la CIDH.

Debido a su reclusión en el penal de Barbadillo, Martín Vizcarra no asistió a la audiencia en Estados Unidos. En su representación participó Mario Vizcarra, quien sostuvo que el proceso tiene un trasfondo político. El candidato también mencionó que su postulación enfrentó tachas durante el actual calendario electoral.

La documentación fue entregada a la CIDH, que ahora deberá evaluar si corresponde dictar medidas urgentes. El caso del expresidente se traslada así al ámbito internacional en medio de la campaña electoral peruana, mientras continúan vigentes las decisiones del Congreso y los procesos judiciales en su contra.

