Régimen de Irán desafía a EE. UU. con amenazas de represalias tras despliegue militar en el Golfo Pérsico

Irán eleva sus advertencias a EE. UU. tras el despliegue militar de Estados Unidos y asegura que cualquier error podría derivar en severas represalias. | Foto: Composición LR | AFP

El régimen de Irán volvió a elevar el tono contra Estados Unidos tras el reciente despliegue militar en el Golfo Pérsico. En ese sentido, advirtió que cualquier “error de cálculo” podría desencadenar represalias severas. Altos mandos militares iraníes aseguraron que sus fuerzas están en máxima alerta ante lo que consideran una creciente presión de Washington en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional, marcado por maniobras militares, sanciones, advertencias diplomáticas y la disputa en torno al programa nuclear iraní. Mientras la nación norteamericana refuerza su presencia naval y aérea, Teherán insiste en que no cederá ante amenazas ni renunciará a sus capacidades defensivas y tecnológicas.

Irán advierte represalias y refuerza su discurso militar

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas” ante una posible agresión de Estados Unidos. Según la agencia estatal IRNA, Hatami sostuvo que “si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”, en referencia a Israel.

En la misma línea, el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpour, lanzó un mensaje aún más contundente desde Teherán: las fuerzas iraníes tienen “el dedo en el gatillo, más preparadas que nunca”, y advirtió que cualquier acción de Washington o sus aliados podría derivar en “un destino más doloroso”.

EE. UU. intensifica su despliegue y aumenta la presión regional

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en Medio Oriente con el despliegue de una flota naval encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañada por buques equipados con misiles Tomahawk, así como cazas F-35 y F/A-18, según informó The New York Times. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) indicó que estas fuerzas operan en el mar Arábigo y están listas para responder ante cualquier incidente.

El presidente Donald Trump señaló que Irán estaría buscando un acuerdo para evitar una intervención militar, aunque aseguró que existe un plazo —conocido solo por Teherán— para responder a una eventual negociación. “Quieren llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, sin descartar el uso de la fuerza si fracasa la vía diplomática, mientras Washington mantiene su postura de disuasión ante las maniobras iraníes en el estrecho de Ormuz.