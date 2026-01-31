HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Régimen de Irán desafía a EE. UU. con amenazas de represalias tras despliegue militar en el Golfo Pérsico

Estados Unidos refuierza su presencia militar en Medio Oriente con el portaviones USS Abrahan Linconln, mientras que el presidente Trump afirma que el país islamico busca un acuerdo.

Irán eleva sus advertencias a EE. UU. tras el despliegue militar de Estados Unidos y asegura que cualquier error podría derivar en severas represalias.
Irán eleva sus advertencias a EE. UU. tras el despliegue militar de Estados Unidos y asegura que cualquier error podría derivar en severas represalias. | Foto: Composición LR | AFP

El régimen de Irán volvió a elevar el tono contra Estados Unidos tras el reciente despliegue militar en el Golfo Pérsico. En ese sentido, advirtió que cualquier “error de cálculo” podría desencadenar represalias severas. Altos mandos militares iraníes aseguraron que sus fuerzas están en máxima alerta ante lo que consideran una creciente presión de Washington en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional, marcado por maniobras militares, sanciones, advertencias diplomáticas y la disputa en torno al programa nuclear iraní. Mientras la nación norteamericana refuerza su presencia naval y aérea, Teherán insiste en que no cederá ante amenazas ni renunciará a sus capacidades defensivas y tecnológicas.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que una armada masiva se dirige a Irán y advierte que su “tiempo se agota” para negociar

lr.pe

Irán advierte represalias y refuerza su discurso militar

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas” ante una posible agresión de Estados Unidos. Según la agencia estatal IRNA, Hatami sostuvo que “si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”, en referencia a Israel.

En la misma línea, el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpour, lanzó un mensaje aún más contundente desde Teherán: las fuerzas iraníes tienen “el dedo en el gatillo, más preparadas que nunca”, y advirtió que cualquier acción de Washington o sus aliados podría derivar en “un destino más doloroso”.

PUEDES VER: Irán afirma que está en “guerra total” con EE. UU., Israel y Europa por ataques militares, sanciones y presión diplomática

lr.pe

EE. UU. intensifica su despliegue y aumenta la presión regional

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en Medio Oriente con el despliegue de una flota naval encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañada por buques equipados con misiles Tomahawk, así como cazas F-35 y F/A-18, según informó The New York Times. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) indicó que estas fuerzas operan en el mar Arábigo y están listas para responder ante cualquier incidente.

El presidente Donald Trump señaló que Irán estaría buscando un acuerdo para evitar una intervención militar, aunque aseguró que existe un plazo —conocido solo por Teherán— para responder a una eventual negociación. “Quieren llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, sin descartar el uso de la fuerza si fracasa la vía diplomática, mientras Washington mantiene su postura de disuasión ante las maniobras iraníes en el estrecho de Ormuz.

Notas relacionadas
Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

LEER MÁS
El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Mundo

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025