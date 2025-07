El régimen iraní dejó abierta la posibilidad de reanudar el diálogo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, suspendido desde mediados de junio tras un ataque israelí contra instalaciones iraníes. No obstante, advirtió que su capacidad militar no formará parte de ninguna negociación.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores, explicó que Irán ahora mira el cuándo, dónde, cómo y qué garantías necesita para regresar a las conversaciones. El funcionario dijo: "No tenemos prisa por empezar negociaciones sin pensar bien". Volvió a decir que la única solución que funciona debe respetar el derecho de Irán a enriquecer uranio.

¿Qué condiciones ha planteado Irán para retomar el diálogo nuclear con Estados Unidos?

Teherán pide que todo nuevo acuerdo se base en el respeto a sus derechos nucleares. Esto debe ser según el Tratado de No Proliferación. También solicita que el acuerdo incluya garantías sólidas. Estas garantías deben prevenir interrupciones como las del ataque israelí del 13 de junio. Araghchi afirmó que enriquecer uranio es un derecho propio y no es algo para debatir.

El gobierno de Irán también dice que no hay una salida militar para el problema nuclear. Piensa que si alguien intenta presionar con la fuerza, no lo logrará. El funcionario subrayó que Irán no tomará condiciones que pongan un freno a su avance en tecnología ni a lo que puede hacer para defenderse.

¿Cómo cambiará la cooperación de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)?

El canciller anunció que, si bien la cooperación con el OIEA no ha sido suspendida, desde ahora se gestionará bajo un nuevo esquema. Todas las interacciones con el organismo de la ONU estarán sujetas a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, presidido por el mandatario iraní y supervisado directamente por el líder supremo Ali Khamenei.

La decisión obedece a la entrada en vigor de una ley que restringe el acceso del OIEA a instalaciones nucleares. Irán acusa a su director, Rafael Grossi, de haber compartido información que facilitó los bombardeos israelíes. A partir de ahora, cada solicitud del organismo será evaluada individualmente, según los intereses estratégicos del país.