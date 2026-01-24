Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con “guerra total” ante cualquier ataque tras despliegue militar de EE. UU. en Medio Oriente

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensifica, tras advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre un ataque a su territorio, que considerarían como "guerra total". | Foto: Composición LR | AFP

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este fin de semana luego de que altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní advirtieran que cualquier ataque contra su territorio será considerado como una “guerra total”. Las amenazas se producen en paralelo al despliegue de una poderosa flota estadounidense en aguas cercanas al país persa, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El régimen islámico aseguró encontrarse en “alerta máxima” ante la presencia militar de Washington en Medio Oriente, en un contexto marcado por una ola de protestas internas y una represión que ha dejado miles de muertos. Las advertencias de Teherán endurecen el tono oficial y elevan el riesgo de una escalada militar en una región ya atravesada por múltiples conflictos.

Advertencias directas de la Guardia Revolucionaria a Washington

Un alto funcionario iraní declaró a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que Teherán espera que el despliegue estadounidense no tenga como objetivo una confrontación directa, aunque dejó en claro que el país se prepara para el peor escenario. “Esperamos que este despliegue militar no tenga como objetivo una confrontación real, pero nuestro ejército está preparado para el peor de los casos”, afirmó.

En ese mismo mensaje, el funcionario fue categórico: “Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como quiera que lo llamen— como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura posible para resolver esto”. La declaración refuerza la postura de disuasión del régimen en medio del creciente cerco militar estadounidense.

El despliegue militar de EE. UU. en Medio Oriente

Las amenazas iraníes coinciden con la llegada inminente del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a Medio Oriente, un movimiento que reforzará con cerca de 5.700 soldados la presencia militar de Estados Unidos en la región. El presidente Donald Trump confirmó que la flota se dirige a aguas cercanas a Irán y aseguró que su administración sigue la situación “muy de cerca”.

Aunque Trump afirmó que prefiere evitar el uso de la fuerza, advirtió que Washington está preparado para actuar si la represión contra los manifestantes persiste o si se produce una escalada. Desde Teherán, el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpour, declaró a la televisión estatal iraní que las fuerzas armadas tienen “el dedo en el gatillo, más preparadas que nunca”, y advirtió sobre un “destino más doloroso” ante cualquier error de cálculo.