Luis Rosales Pereda asume como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud tras renuncia de Segundo Acho

El nuevo presidente asume en un contexto crítico, marcado por la inestabilidad en el sistema sanitario | EsSalud

El Gobierno designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante la Resolución Suprema N.° 006-2026-TR, publicada este jueves 12 de marzo en el diario oficial El Peruano.

La norma también dispone aceptar la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego, quien se desempeñaba como titular de la institución desde 2025 hasta el último martes 10 de marzo.

Nueva gestión en medio de crisis sanitaria

Durante su presentación junto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, Rosales señaló que su etapa se enfocará en tres prioridades: garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, reducir las brechas en los tiempos de espera para atención médica y acelerar los proyectos de infraestructura hospitalaria.

El cambio de autoridades ocurre en un contexto de inestabilidad en la salud. A la salida del anterior jefe de EsSalud se suma la reciente renuncia del titular del Ministerio de Salud, Luis Quiroz, situación que ha generado preocupación entre pacientes y especialistas sobre posibles retrasos en la toma de decisiones.

En paralelo, el sistema sanitario enfrenta un desabastecimiento de insulina a nivel nacional, problema que, según un informe de La República, pone en riesgo la vida de más de 20.000 personas con diabetes tipo 1 que dependen diariamente de este medicamento. Asociaciones advierten que las constantes sustituciones obligan a reiniciar las gestiones y explicaciones del problema ante cada nueva administración.

Especialistas alertan que, ante la escasez del fármaco en establecimientos públicos, muchos afiliados se ven obligados a adquirirlo por su cuenta, lo que representa un alto costo y aumenta el riesgo de complicaciones graves si el tratamiento se interrumpe.

Funciones del Consejo Directivo

De acuerdo con la Ley N.° 27056, Ley de Creación de EsSalud, el Consejo Directivo es el órgano encargado de definir la política institucional y supervisar su aplicación. Este colegiado está integrado por varios miembros, entre ellos tres representantes del Estado, uno de los cuales ejerce la presidencia en calidad de presidente ejecutivo.

La designación se sustenta en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.° 29158) y en la normativa que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos.

Trayectoria profesional

Luis Rosales Pereda es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión sanitaria y administración hospitalaria dentro del sistema sanitario público.

Inició su carrera en el servicio público en 1997 como director general de la Dirección de Salud Cajamarca III Cutervo. Posteriormente, fue director general de la Dirección General de Redes Integradas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y ocupó distintos cargos directivos en el Minsa.

En EsSalud ha desempeñado funciones como gerente de Servicios Prestacionales de Nivel I y II de la Red Prestacional Rebagliati, gerente de la Red Prestacional Sabogal, director de la Red Asistencial de Huaraz y gerente de la Red Asistencial de Lambayeque.

También fue intendente de la Macrorregión Norte de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), con sede en Chiclayo, además de intendente de Supervisión de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.

Sin embargo, de acuerdo con registros del Jurado Nacional de Elecciones, en 2014 Rosales Pereda postuló a la alcaldía del distrito de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo (Cajamarca), por el partido Alianza para el Progreso. Aunque no resultó elegido, este antecedente evidencia su participación previa en política partidaria antes de asumir ahora la conducción de EsSalud.