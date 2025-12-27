HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Irán afirma que está en “guerra total” con EE. UU., Israel y Europa por ataques militares, sanciones y presión diplomática

La escalada coincidió con la suspensión del diálogo nuclear entre Irán y Estados Unidos y el fin del acuerdo con el OIEA.

Teherán da por finalizado el acuerdo provisional de cooperación con el OIEA. Foto: Composición LR
Teherán da por finalizado el acuerdo provisional de cooperación con el OIEA. Foto: Composición LR

El régimen de Irán declaró que atraviesa una “guerra total” frente a Estados Unidos, Israel y países europeos. El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, sostuvo que la coyuntura actual presenta una complejidad superior a la guerra con Irak entre 1980 y 1988. Según su exposición, los actores internacionales buscan “doblegar” a la República Islámica mediante acciones armadas, sanciones económicas y presión diplomática coordinada.

Las declaraciones se emitieron después de ataques militares contra instalaciones iraníes y de decisiones políticas adoptadas por la administración de Donald Trump y países europeos en relación con el programa nuclear. Estos hechos coincidieron con la interrupción del diálogo entre Teherán y Washington y con nuevas medidas restrictivas impulsadas en foros internacionales.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Maduro acusa a EE.UU. de querer "robarle recursos naturales" mientras gobierno de Trump evalúa abordar petrolero por la fuerza

lr.pe

¿Qué acciones derivaron en la suspensión de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos?

Las tensiones recientes incluyeron una confrontación de 12 días que comenzó con un ataque israelí contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Posteriormente, Estados Unidos se sumó a la ofensiva mediante bombardeos sobre tres complejos nucleares. Estos hechos derivaron en la suspensión de las negociaciones nucleares iniciadas en abril, junto con la aplicación de nuevas sanciones económicas.

De forma paralela, la administración de Donald Trump reactivó la política de “máxima presión” sobre Irán. El Gobierno estadounidense impuso sanciones adicionales y adoptó medidas orientadas a reducir los ingresos petroleros del país. A este marco se añadió el respaldo de Francia, Reino Unido y Alemania a la reimposición de sanciones de la ONU en septiembre, en relación con el programa nuclear iraní.

PUEDES VER: Rusia ataca a Kiev con drones y misiles a horas del encuentro entre Trump y Zelenski sobre plan de paz

lr.pe

¿Qué hechos llevaron a Irán a dar por finalizado el acuerdo provisional de cooperación con el OIEA?

Tras la ofensiva israelí de junio, el programa nuclear iraní volvió a ocupar un lugar central en los intercambios diplomáticos. Durante una rueda de prensa en Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, respondió preguntas sobre el acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a instalaciones afectadas. El funcionario indicó que Irán solicitó aclaraciones sobre si las interrupciones en el monitoreo se produjeron a raíz de acciones hostiles contra esos sitios, con referencias a Israel y Estados Unidos.

El 20 de noviembre, el Ejecutivo iraní declaró “oficialmente finalizado” el acuerdo provisional de cooperación firmado en septiembre con el OIEA en Egipto. La decisión se produjo después de que la Junta de Gobernadores del organismo aprobara una resolución que requirió información inmediata sobre el uranio enriquecido almacenado y los daños registrados en instalaciones atacadas. El respaldo del E3 —Reino Unido, Francia y Alemania— a esa resolución profundizó las diferencias con Teherán.

Según la agencia Mehr, Baqaei reiteró que Irán excluye su arsenal balístico de futuras negociaciones. El portavoz afirmó que el programa de misiles tiene como finalidad la defensa nacional y la disuasión, y señaló que su desarrollo no será objeto de debate. También rechazó que ese arsenal represente una amenaza ofensiva.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que cualquier acción procedente de Teherán recibirá “una respuesta muy severa”. En una cumbre con los líderes de Grecia y Chipre, señaló la vigilancia sobre ejercicios militares iraníes y la cooperación defensiva en el Mediterráneo oriental. En este marco, el director general del OIEA, Rafael Grossi, solicitó autorización para inspeccionar las instalaciones afectadas y declaró: “No sería lógico permitir que la aprobación de una resolución derive en una cooperación aún más restringida con el organismo”.

Notas relacionadas
Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la “piratería y terrorismo” atribuidos a Estados Unidos

Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la “piratería y terrorismo” atribuidos a Estados Unidos

LEER MÁS
Irán si incautó buque petrolero en Golfo de Omán, pero no es de Estados Unidos

Irán si incautó buque petrolero en Golfo de Omán, pero no es de Estados Unidos

LEER MÁS
Irán denuncia actitud 'intimidante' de EE.UU. hacia Venezuela por su despliegue militar en el Caribe

Irán denuncia actitud 'intimidante' de EE.UU. hacia Venezuela por su despliegue militar en el Caribe

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

LEER MÁS
El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025