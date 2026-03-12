HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Wolfgang Grozo en la lupa y Rafael Vela en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Esta potencia de América Latina y EE. UU. firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

El acuerdo busca mejorar cadenas de suministro entre ambas naciones, impulsar proyectos conjuntos y diversificar la disponibilidad de estos recursos estratégicos.

Las tierras raras son clave en tecnología avanzada.
Las tierras raras son clave en tecnología avanzada. | Foto: Composición LR | AFP

Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta con el fin de iniciar consultas destinadas a fortalecer la cooperación en minerales críticos y tierras raras, recursos considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y la seguridad de las cadenas de suministro globales.

El acuerdo se concretó en el marco de una reunión bilateral entre el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario estadounidense Christopher Landau, quien formó parte de la delegación que asistió al cambio de mando en Santiago.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Según informó la Cancillería chilena, las consultas tendrán como objetivo desarrollar mecanismos que permitan reforzar las cadenas de suministro de minerales cruciales, identificar proyectos conjuntos que cubran brechas en los mercados prioritarios y mejorar la gestión.

Además, el acuerdo contempla analizar mecanismos de financiamiento, tanto públicos como privados, destinados a impulsar proyectos de inversión vinculados a estos recursos.

PUEDES VER: Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

lr.pe

Minerales clave para la tecnología

Estos elementos clave corresponden a un grupo de 17 elementos químicos altamente valorados por su papel en la fabricación de tecnologías avanzadas, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas energéticos. Aunque no son necesariamente escasos, su extracción resulta compleja debido a la forma en que se distribuyen en la naturaleza.

Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, Chile estableció un listado de 14 minerales considerados críticos para el país. Entre ellos destacan el cobre, el litio, el molibdeno, el renio, el cobalto, los elementos de tierras raras, el antimonio, el selenio, el telurio, el oro, la plata, el hierro, el yodo y el boro.

Estos recursos son considerados esenciales en áreas estratégicas como la transición energética, la seguridad alimentaria, la defensa y el funcionamiento de las cadenas globales de suministro.

PUEDES VER: China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

lr.pe

Competencia global por recursos estratégicos

Actualmente, China es el principal proveedor y el mayor procesador mundial de tierras raras, con una posición dominante en la producción de componentes utilizados en imanes y tecnologías avanzadas.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas que buscan reducir la dependencia de proveedores externos. A inicios de febrero, su administración anunció la creación de una reserva de minerales críticos valorada en unos US$12.000 millones para ser utilizada en situaciones de emergencia.

Asimismo, Washington incluyó recientemente al cobre dentro de su lista de recursos estratégicos, reforzando el interés por fortalecer alianzas con países productores.

La Cancillería sureña destacó que la declaración conjunta se enmarca en los mecanismos de cooperación bilateral existentes, como el Tratado de Libre Comercio y distintos foros multilaterales. La primera ronda de consultas técnicas entre ambos países se realizará dentro de 15 días con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio y consolidar la cooperación en este ámbito.

Notas relacionadas
Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre EE.UU. e Irán

Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre EE.UU. e Irán

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

LEER MÁS
Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

LEER MÁS
Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso EN VIVO: Pleno no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

Mundo

Lula da Silva y el hijo mayor de Jair Bolsonaro empatan en encuesta presidencial con 41% cada uno

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Pleno no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025