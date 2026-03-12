Esta potencia de América Latina y EE. UU. firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Las tierras raras son clave en tecnología avanzada. | Foto: Composición LR | AFP

Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta con el fin de iniciar consultas destinadas a fortalecer la cooperación en minerales críticos y tierras raras, recursos considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y la seguridad de las cadenas de suministro globales.

El acuerdo se concretó en el marco de una reunión bilateral entre el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario estadounidense Christopher Landau, quien formó parte de la delegación que asistió al cambio de mando en Santiago.

Según informó la Cancillería chilena, las consultas tendrán como objetivo desarrollar mecanismos que permitan reforzar las cadenas de suministro de minerales cruciales, identificar proyectos conjuntos que cubran brechas en los mercados prioritarios y mejorar la gestión.

Además, el acuerdo contempla analizar mecanismos de financiamiento, tanto públicos como privados, destinados a impulsar proyectos de inversión vinculados a estos recursos.

Minerales clave para la tecnología

Estos elementos clave corresponden a un grupo de 17 elementos químicos altamente valorados por su papel en la fabricación de tecnologías avanzadas, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas energéticos. Aunque no son necesariamente escasos, su extracción resulta compleja debido a la forma en que se distribuyen en la naturaleza.

Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, Chile estableció un listado de 14 minerales considerados críticos para el país. Entre ellos destacan el cobre, el litio, el molibdeno, el renio, el cobalto, los elementos de tierras raras, el antimonio, el selenio, el telurio, el oro, la plata, el hierro, el yodo y el boro.

Estos recursos son considerados esenciales en áreas estratégicas como la transición energética, la seguridad alimentaria, la defensa y el funcionamiento de las cadenas globales de suministro.

Competencia global por recursos estratégicos

Actualmente, China es el principal proveedor y el mayor procesador mundial de tierras raras, con una posición dominante en la producción de componentes utilizados en imanes y tecnologías avanzadas.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas que buscan reducir la dependencia de proveedores externos. A inicios de febrero, su administración anunció la creación de una reserva de minerales críticos valorada en unos US$12.000 millones para ser utilizada en situaciones de emergencia.

Asimismo, Washington incluyó recientemente al cobre dentro de su lista de recursos estratégicos, reforzando el interés por fortalecer alianzas con países productores.

La Cancillería sureña destacó que la declaración conjunta se enmarca en los mecanismos de cooperación bilateral existentes, como el Tratado de Libre Comercio y distintos foros multilaterales. La primera ronda de consultas técnicas entre ambos países se realizará dentro de 15 días con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio y consolidar la cooperación en este ámbito.