HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Ciencia

Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

Los científicos confirman que esta técnica ingeniosa, que pocos animales pueden realizar, permite capturar más presas sin un mayor esfuerzo físico.

Este animal marino utiliza su ingenio para optimizar la captura de presas, según un estudio de la Universidad de Hawaiʻi y la Alaska Whale Foundation.
Este animal marino utiliza su ingenio para optimizar la captura de presas, según un estudio de la Universidad de Hawaiʻi y la Alaska Whale Foundation. | CGTN

El uso de herramientas en el reino animal representa un comportamiento excepcional vinculado a una alta capacidad cognitiva. Especies como los chimpancés y ciertos peces emplean objetos externos, como ramas o rocas, para facilitar el acceso a sus alimentos. No obstante, un estudio en Royal Society Open Science destaca que la fabricación o modificación activa de estos instrumentos es una habilidad sumamente rara que exige innovación, aprendizaje e inteligencia superior.

Lars Bejder, director del MMRP de la Universidad de Hawaiʻi, subraya la diferencia crítica entre el uso fortuito de objetos y la creación de instrumentos adaptados. Esta distinción resalta la singularidad de los cetáceos marinos, quienes demuestran una construcción activa de herramientas biológicas. Tal hallazgo redefine la comprensión científica sobre la sofisticación mental y la capacidad de adaptación en los ecosistemas marinos.

PUEDES VER: Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

lr.pe

¿Cuál es el animal del océano que fabrica herramientas para cazar 7 veces más?

El estudio de la Universidad de Hawaiʻi y la Alaska Whale Foundation identifica a la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) como un animal capaz de fabricar herramientas. Este cetáceo, famoso por su comportamiento social complejo y su presencia en todos los océanos, utiliza su ingenio para optimizar la captura de presas. Las investigaciones en el sureste de Alaska confirman que algunos ejemplares solitarios no solo emplean elementos del entorno, sino que los crean de forma activa.

Este hallazgo integra a la especie en el selecto grupo de animales con capacidad para la fabricación de utensilios destinados a la alimentación. El descubrimiento resalta la eficiencia de estos mamíferos marinos y eleva su estatus dentro de la cognición animal. Gracias a esta habilidad, la ballena jorobada mejora su rendimiento en la caza y demuestra una adaptación avanzada frente a los desafíos de su ecosistema.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

¿Cuál es la herramienta que fabrican las ballenas para cazar?

Las ballenas jorobadas utilizan redes de burbujas como una herramienta de caza sofisticada bajo el agua. Los cetáceos expulsan aire a través de sus espiráculos mientras nadan en círculos para crear estas estructuras. Los patrones resultantes forman anillos internos y externos que atrapan y concentran al krill, su fuente principal de alimento.

Esta técnica destaca porque las ballenas controlan con precisión el número de anillos, el tamaño y la profundidad de la red. La capacidad de ajustar la estructura según la situación de caza define este comportamiento como una verdadera fabricación de herramientas. Estos animales no solo generan aire, sino que perfeccionan el diseño para maximizar la eficacia de la trampa.

El método ofrece una ventaja energética crucial durante sus periodos de alimentación en Alaska. Gracias a esta innovación, las ballenas capturan hasta siete veces más presas en una sola inmersión. De esta forma, las poblaciones optimizan su consumo de recursos sin un aumento en el esfuerzo físico necesario para la supervivencia.

Gracias a esta habilidad, la ballena jorobada mejora su rendimiento en la caza y demuestra una adaptación avanzada frente a los desafíos de su ecosistema. Foto: Royal Society Open Science<br>

Gracias a esta habilidad, la ballena jorobada mejora su rendimiento en la caza y demuestra una adaptación avanzada frente a los desafíos de su ecosistema. Foto: Royal Society Open Science

PUEDES VER: Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

lr.pe

¿Cómo los científicos documentaron este comportamiento?

Los investigadores combinaron múltiples tecnologías avanzadas en un estudio de campo para comprender este sofisticado comportamiento alimentario. La herramienta principal consistió en etiquetas de succión no invasivas, las cuales se fijaron temporalmente a los cuerpos de las ballenas. Estos dispositivos recopilaron datos precisos sobre los movimientos submarinos de los ejemplares durante el despliegue de las redes de burbujas.

El equipo empleó drones (sistemas aéreos no tripulados) para la captura de imágenes cenitales durante los patrones de caza. Este registro visual permitió una observación directa de la estructura tridimensional del comportamiento y facilitó su vinculación con los datos de las etiquetas. Así, la integración de ambas tecnologías reveló la complejidad de las maniobras ejecutadas por los cetáceos.

El descubrimiento resalta la eficiencia de estos mamíferos marinos y eleva su estatus dentro de la cognición animal. Foto: Royal Society Open Science<br><br>

El descubrimiento resalta la eficiencia de estos mamíferos marinos y eleva su estatus dentro de la cognición animal. Foto: Royal Society Open Science

El estudio ocurrió en el sureste de Alaska, donde el monitoreo de ballenas solitarias duró varios años. El objetivo central fue la recopilación de evidencia suficiente para corroborar una hipótesis clave: las burbujas funcionan como herramientas activas y modificadas para la captura de presas. Esta investigación descarta que el fenómeno sea un simple artefacto de conducta casual.

Notas relacionadas
Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

LEER MÁS
Científicos descubren una gigantesca montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Científicos descubren una gigantesca montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

LEER MÁS
No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

LEER MÁS
Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

LEER MÁS
Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

LEER MÁS
Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Ciencia

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025