Corte de La Libertad da la bienvenida a 50 Secigristas del programa SECIGRA 2026

León Velásquez destaca la importancia de lapráctica profesional para los secigristas, enfatizando que deben conectar la teoría con la realidad del sistema judicial.

Se instó a los estudiantes a trabajar con integridad y empatía. Fuente: Difusión.
Se instó a los estudiantes a trabajar con integridad y empatía. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, dieron la bienvenida a los 50 estudiantes de la carrera de Derecho que –hasta diciembre- laborarán en nuestra institución, como parte de su formación en el Programa Secigra 2026.

Durante su discurso, la titular León Velásquez remarcó la importancia de esta nueva etapa que permitirá que los secigristas puedan complementar lo aprendido en teoría con la práctica diaria, a través del contacto con la realidad y el compromiso con la justicia.

Aquí aprenderán que detrás de cada expediente hay una historia humana que merece respeto, ética y responsabilidad. Ese contacto con la realidad contribuirá a fortalecer su vocación de servicio y su empatía con quienes esperan una respuesta y la garantía de que sus derechos serán restablecidos”, remarcó la doctora.

Además, hizo énfasis en que, por primera vez, la Corte Superior de Justicia de La Libertad recibe a 50 secigristas, lo cual amplía la posibilidad de que más estudiantes conozcan de cerca el sistema de justicia en la región. 

Por otro lado, la máxima autoridad judicial de la región deseó los mejores éxitos en su estancia en la primera Corte del Perú republicano y los invitó a mantener una actitud colaborativa en cada actividad que se les asigne, a aprovechar el tiempo para conocer el sistema de justicia desde adentro, y a manejar la información con responsabilidad.

Ustedes accederán a información privilegiada de todas las especialidades y les insto a manejarla con cautela, recordando que se trata de dramas humanos, conflictos por resolver que requieren no solo celeridad procesal sino un tratamiento adecuado, ético y transparente”, enfatizó la presidenta de la Corte.

Por su parte, el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, los exhortó a desempeñar sus funciones de manera íntegra, con responsabilidad, ahínco, compromiso hacia el ciudadano y con empatía hacia quienes visualizan en nuestro servicio, una esperanza de resolver de manera acertada y efectiva sus problemas judiciales.

