Espectáculos

Carlos 'Cachín' Alcántara es ampayado con nueva joven tras ser captado besando a la cantante Indira Orbegozo

A sus 61 años, el actor Carlos Alcántara vive una nueva etapa luego de separarse de su esposa Jossie Lindley tras 30 años de relación y colocarse un 'chip de la juventud'.

El actor Carlos Alcántara disfruta de su nueva vida de soltero.
El actor Carlos Alcántara disfruta de su nueva vida de soltero.

Carlos ‘Cachín’ Alcántara vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras iniciar una nueva etapa como soltero, luego de poner fin a más de tres décadas de amor con Jossie Lindley. Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' lo captaron disfrutando de la noche limeña, acompañado de una nueva joven, apenas días después de haber sido ampayado besando a la salsera Indira Orbegozo.

Aunque la cantante aclaró que aquel encuentro fue el primero en persona y que no existía una relación formal, dejó abierta la posibilidad de seguir conociendo al actor. Sin embargo, el recordado ‘Machín’ de 'Pataclaun' no ha dudado en mostrarse públicamente en fiestas con otra compañía, confirmando que atraviesa una etapa de cambios a sus 61 años.

PUEDES VER: Joven ampayada besando a Carlos Alcántara no descarta seguir saliendo con el actor y lo llena de elogios: "Lo siento lleno de vida"

lr.pe

Captan a Carlos Alcántara con nueva joven

El momento entre ‘Cachín’ y la joven se registró la madrugada del jueves 12 de marzo en una salsoteca de Barranco, según reveló 'Magaly TV, la firme'. Aunque la identidad de la acompañante del actor de 'La gran sangre' no fue revelada, sí trascendieron detalles de lo ocurrido.

El estilista Ojany Paz, presente en el lugar, relató que advirtió a Alcántara que estaba siendo grabado y que notó a varias mujeres pendientes de sus movimientos. Paz añadió que fue él quien finalmente embarcó al jurado de 'Yo soy' de regreso y que este se fue sin compañía del local.

PUEDES VER: Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

lr.pe

El beso entre Carlos Alcántara y la salsera Indira Obegoso

El nuevo avistamiento de Carlos Alcántara no pasó desapercibido, sobre todo porque a inicios de marzo el actor fue captado besando a la salsera Indira Obegoso en un restaurante de San Isidro. La artista explicó después que el contacto se dio primero por redes sociales y que aquella salida fue su primer encuentro en persona, descartando una relación formal aunque sin cerrar la posibilidad de seguir conociéndolo.

Alcántara, quien tras su separación de Jossie Lindley sorprendió al colocarse el 'chip de la juventud', ya había sido visto a mediados de enero en Punta Hermosa acompañado de una joven. Además, durante un encuentro en el programa de YouTube de Shirley Arica, no dudó en elogiar públicamente a la ‘Chica Realidad’.

