Delia Espinoza: Congreso rechaza inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación

El Congreso de la República rechazó inhabilitar de la función pública contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un periodo de 10 años. El Parlamento no logró consumar su segunda venganza y solo obtuvo 56 a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Se necesitaban 66 votos para poder vetarla de asumir un cargo público dentro del Estado.

El fracaso de la inhabilitación contra Espinoza surgió luego de haber presentado una denuncia constitucional contra 11 congresistas por presuntamente haber aprobado una ley para que exmiembros de las fuerzas del orden puedan recibir un doble sueldo sin tope.

Durante la sesión del Pleno, Rodolfo Pérez, abogado de Espinoza, cuestionó el informe contra su patrocinada porque, según indicó, la denuncia que realizó contra los parlamentarios estuvo amparada dentro del marco de la Constitución Política.

'Presentar denuncias constitucionales contra congresistas es un deber, es parte del principio de separación de poderes', explicó y también resaltó que el informe de inhabilitación se redactó en menos de 24 horas y que, durante una sesión congresal, no se le realizó ninguna pregunta.

Delia Espinoza se defendió en el Congreso

Como parte de su derecho a la defensa, Delia Espinoza criticó al Congreso por la ausencia de sus miembros en el Hemiciclo, que lucía casi vacío debido a la modalidad semipresencial de la sesión. Asimismo, recordó que su función como fiscal de la Nación era perseguir el delito y exhortó a los congresistas a respetar este principio.

'Me defenestraron por no haber hecho nada, no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación, no convengo a muchos, es la verdad, porque necesitan impunidad, algunos necesitan impunidad, eso no les gusta. En democracia las cosas se dicen con documentos, no solo se dice o se abusa del poder. ¿Por qué la venganza? ¿Por qué el miedo?', manifestó.

Por otro lado, Espinoza aseguró que acudía al Parlamento 'en nombre de todos los peruanos que no encuentran justicia' y que no iba a 'mendigar justicia'.

'Voy a seguir defendiendo mis derechos constitucionales y políticos. Todo aquel que hoy está infringiendo nuestra constitución, en nombre de los peruanos les digo: va a tener repercusiones. Tarde o temprano van a desfilar aquellos que han violentado el Estado de derecho, las leyes, los reglamentos, porque las interpretaciones no pueden ser antojadizas', expresó.



