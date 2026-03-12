Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, hizo su primera aparición pública en un contexto de gran tensión internacional, marcado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a su país.

A través de un comunicado transmitido por la televisión pública, expresó su intención de "vengar la sangre" de los ciudadanos iraníes caídos en la guerra, refiriéndose específicamente al trágico caso de Minab. Allí, un ataque aprobado por la administración de Donald Trump destruyó una escuela, matando a 168 personas, entre ellas 110 niños.

TE RECOMENDAMOS ENDULZAMIENTOS PARA EL AMOR: ¿ARMONIZAN LA RELACIÓN O ALTERAN EL DESTINO?ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Respecto al Estrecho de Ormuz, Jamenei afirmó que Irán debe seguir utilizando la palanca del bloqueo como medida estratégica. También instó a Washington a cerrar todas sus bases militares en la región "lo antes posible", acusando a la potencia norteamericana de mentir sobre sus esfuerzos por establecer seguridad y paz.

PUEDES VER: José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular

Irán mantendrá el bloqueo de Ormuz

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó este jueves que Irán mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz en cumplimiento de las órdenes del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

El responsable militar iraní advirtió en redes sociales que Irán infligirá "los golpes más duros al enemigo agresor", refiriéndose a Estados Unidos e Israel. Esta declaración de Tangsiri se produjo minutos después de que el nuevo líder supremo de Irán, en su primer mensaje a la nación, afirmara que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado".

¿Cuál es el estado de salud de Mojtaba Jamenei?

El mensaje de la máxima autoridad iraní, aunque incluyó sus declaraciones, fue acompañado de una representación gráfica de él. Esto ha desatado especulaciones generalizadas en redes sociales sobre si ha resultado herido o, incluso, si sigue con vida.

La cadena BBC informó que el conocimiento sobre el tema es limitado; sin embargo, varios canales de noticias del país lo han descrito como “un veterano de guerra del Ramadán”. Por otro lado, la agencia Reuters, citando a un funcionario anónimo, indicó que resultó “levemente herido” en los ataques ejecutados por Tel Aviv y Washington.

A pesar de haber transcurrido casi cuatro días desde su ascenso como el tercer líder supremo de Irán, los ciudadanos del país no lo han visto ni en fotografías.

Algo que sorprendió en su primer mensaje fue que afirmó haber conocido su nombramiento como líder supremo a través del canal de televisión estatal. “Me enteré del resultado de la votación de la estimada Asamblea de Expertos al mismo tiempo que usted, y por medio de la señal de la República Islámica”, señaló.

Pronunciamiento de Trump

Casi al mismo tiempo que Mojtaba Jamenei emitía su mensaje, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es más importante evitar que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

"Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. PERO, para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo", dijo en su plataforma Truth Social.