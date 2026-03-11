HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Los blanquiazules buscarán sumar un nuevo triunfo que los mantenga como líderes de la Liga 1 2026 cuando viajen a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso.

Alianza Lima viajará al Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso/composición LR
Alianza Lima viajará al Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso/composición LR

Alianza Lima sigue firme en su paso en la lucha por el título de la Liga 1 2026. La victoria por 3-1 ante Melgar en la fecha pasada, hizo que se mantuvieran en el primer lugar de la tabla. El equipo ha tenido una mejora significativa con respecto a los partidos anteriores. Justamente, este triunfo es para muchos, donde mejor rendimiento ha tenido el plantel dirigido por Pablo Guede.

En esta ocasión, los íntimos viajarán a la altura de Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso, quien no está teniendo un buen inicio de temporada. El conjunto cusqueño tiene apenas 5 puntos en el campeonato y si no empieza a ganar se podría complicar con los últimos lugares de la tabla.

PUEDES VER: Franco Velazco sobre lesión de Sekou Gassama: "Después de la fecha FIFA deberíamos tenerlo al 100%"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

El partido entre limeños y cusqueños se dará este sábado 14 de marzo, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso arrancará desde las 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

PUEDES VER: Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

lr.pe

¿Cómo llega Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

El equipo blanquiazul llega a este partido tras vencer por 3-1 a Melgar en Matute. Para este partido, Pablo Guede tiene disponible a la mayoría de futbolistas del plantel. En cuanto a las bajas, los únicos jugadores que no estarían disponibles para este encuentro son Guillermo Viscarra, quien se une a la selección de Bolivia para los partidos de repechaje, y Jean Pierre Archimbaud, quien sigue recuperándose de su lesión.

