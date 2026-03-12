Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios denuncian que por tercer día les dicen que no hay sistema

Decenas de ciudadanos hacen extensas colas en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ubicada en Santa Anita para recoger su Documento Nacional de Identidad. En el lugar se constató que la fila se extiende por aproximadamente tres cuadras, y algunos usuarios señalaron que llevan más de dos horas en espera para ser atendidos.

Varios de los presentes indicaron que regresaron a la sede luego de que, en días anteriores, les informaran sobre fallas en el sistema. Ante esta situación, temen que el inconveniente se repita y afecte nuevamente la atención en la entidad. “Ya es la tercera vez que vengo”, “Deberían atender desde las 7.00 a. m.”, “Demora demasiado, estamos siete horas parados”, indicaron a Latina.

Una mujer relató que es la cuarta vez que acude a una oficina del Reniec para intentar recoger su DNI. Según explicó, realizó el trámite de manera virtual, pero la entrega del DNI se convirtió en una verdadera pesadilla. Otros ciudadanos también advirtieron que no se estaría cumpliendo el horario de atención y que, aparentemente, solo tres trabajadores atienden en esta sede.

Ciudadanos necesitan DNI para participar en proceso electoral. Foto: difusión

Solicitan soluciones inmediatas

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exhortó a la entidad a agilizar sus trámites. Tras una inspección en algunas sedes, solicitó implementar mejoras urgentes en los procesos a cargo del Reniec, que incluyan la coordinación con las municipalidades para iniciar acciones, así como la instalación de paneles informativos sobre los tiempos de atención y recomendaciones dirigidas a la población.

Asimismo, exigió a la entidad garantizar el trato preferente establecido por la Ley 27408 en favor de mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad, quienes están exonerados de turnos u otros mecanismos de espera.