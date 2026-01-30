Irán amenaza con "atacar de inmediato" bases y portaaviones de Estados Unidos si son atacados

En Irán, existe diferencia respecto a buscar un acuerdo de paz o estar rectos frente a a guerra. | Composición LR

En Irán, existe diferencia respecto a buscar un acuerdo de paz o estar rectos frente a a guerra. | Composición LR

Mohamad Akraminia, portavoz del ejército de Irán, prometió este jueves en horas de la mañana ante la televisión estatal de su país que "darán una respuesta contundente de forma inmediata" si es que Estados Unidos cumple con la amenaza de atacarlo debido a la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales que acabó con la vida de miles de personas.

Amir Hatami, jefe del ejército iraní, añadió que los buques estadounidenses tienen graves vulnerabilidades y hay "muchas" bases de ese país que se encuentran 'dentro del alcance' de sus misiles. También prometió "una respuesta aplastante" y anunció que ha equipado a los regimientos de combate con 1.000 drones.

TE RECOMENDAMOS EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Finalmente, Mohammad Reza Aref, vicepresidente primero de Irán, afirmó que el país debe estar alerta. "Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra", dijo mientras aseguró que su estrategia no es iniciar el conflicto, pero que, si se le impone, se defenderán.

La otra cara de la moneda

Desde la parte diplomática, específicamente de Abas Araghchí, ministro de Exteriores de Irán, se mostró este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní, pese a la, dijo, "falta de buen voluntad de Washington en el pasado".

"Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. Teherán está listo para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales", dijo en una rueda de prensa en Estambul.

Para concluir, se refirió a la decisión de la Unión Europea de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, Aragchí repitió que se trata de "un error estratégico" de Bruselas y aseguro que le "entristece".

Turquía se ofrece como mediadora

En la misma rueda de prensa de Abbas Araghchí estaba Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, quien se ofreció como mediador para "evitar la guerra" en un conflicto "que tiene que ser solucionado por la vía diplomática".

"Las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán deben recomenzar, y esto es crucial para la región. Estamos en contra de cualquier intervención contra Irán, como nuestro presidente, (Recep Tayyip Erdogan), ha comunicado esta mañana al presidente iraní, Mesud Pezeshkian, y apoyamos las negociaciones y diplomacia ante la solución militar a un problema diplomático", aseguró Fidan.