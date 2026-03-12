Sheriff Michael Bouchard informó que el sospechoso fue baleado fatalmente por agentes de seguridad. | Captura de pantalla | X

Atentado en Michigan. Los primeros reportes policiales indican que un hombre armado usó una camioneta para embestir una sinagoga llamada Temple Israel, situada en el municipio de West Bloomfield.

Durante una conferencia de prensa, el sheriff Michael Bouchard informó que el sospechoso fue baleado fatalmente por agentes de seguridad. El sujeto perdió la vida en un intercambio de disparos.

Las imágenes difundidas en la red social X muestran una columna de humo que se desprendía del edificio. En ese escenario, la Federación Judía de Detroit aseveró que las instituciones de la comunidad se encontraban en confinamiento preventivo.