Congreso apruebas leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

El Congreso se juega sus últimas cartas para captar votos en las elecciones de 2026. Ayer, jueves 11 de marzo, desde el Legislativo se promovieron leyes de gasto para beneficiar a trabajadores CAS, personal militar y policial, nombramientos en EsSalud y una bonificación económica excepcional para los veteranos de la pacificación nacional.

En el caso de la Ley CAS, el Pleno aprobó —en segunda votación— el proyecto que pretende modificar el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con la finalidad de que los trabajadores reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al respecto, el congresista de APP, Alejandro Soto, indicó que el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348.750 trabajadores; sin embargo, no argumentó cómo se financiará el gasto, menos si se realizó un estudio para viabilizar la propuesta.

El Consejo Fiscal adelantó el impacto negativo de las propuestas que plantea el Congreso. Con respecto a la Ley CAS, el CF indicó que la iniciativa costaría 3.050 millones de soles anuales. S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.050 millones al pago de CTS.

Eso no fue todo. Ayer también el Pleno aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Decreto Legislativo N.° 1133, para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial.

Según mencionó el exministro Luis Miguel Castilla, la medida tiene un gasto de 3.800 millones de soles anuales, por lo que aprobar la propuesta observada es perjudicial.

"El caso de otorgarle gratificación y CTS a los trabajadores CAS significa un gasto de 3.050 millones de soles sin fuente de financiamiento. Esto es gasto permanente, a lo que se suma la insistencia de la autógrafa que le otorga, en buena medida, la cédula viva nuevamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esto suma 3.800 millones de soles", dijo Castilla.

"Entonces estamos hablando de más de 6.800 millones de soles de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado. Esto va a hacer mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales y dudo que el Ejecutivo tenga la capacidad de observar estas leyes", añadió el exministro.

CAS COVID y beneficio a licenciados veteranos

Pero no solo el CAS a trabajadores y el beneficio económico al servicio militar y policial sacó adelante el Congreso; Fernando Rospigliosi aprovechó la oportunidad para firmar la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento al régimen laboral 728 a trabajadores del EsSalud.

Sobre el tema, el Consejo Fiscal también adelantó un gasto de 944 millones de soles anuales que afectarían las finanzas públicas, por lo que se necesitan acciones urgentes para frenar su deterioro.

A ello se suma el proyecto de ley N.° 3385, que dispone un beneficio económico a los licenciados que cumplieron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en estado de emergencia.

Alejandro Soto Reyes, participante también de esta medida, explicó que la norma dispone una bonificación económica de 1.130 soles mensuales, la cual será otorgada de manera progresiva, priorizando a los veteranos de mayor edad y a aquellos que presenten discapacidad permanente.

Al respecto, el exministro Castilla dijo que es presumible que la permisividad y la subordinación del Ejecutivo continúen, lo que podría marcar el inicio de un fuerte populismo legislativo de cara a las elecciones que se realizarán en un mes.

"Eso es lo que yo pienso, y creo que pueden venir más bombas fiscales como esta, que van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno. Esto se suma a este desgobierno en materia económica propiciado por un Congreso prepotente y un Ejecutivo absolutamente permisivo. un párrafo digerible", sentenció Castilla.