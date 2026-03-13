HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Pasajera de combi fallece tras atentado en el Callao: sicarios abrieron fuego en plena ruta

Las autoridades sospechan que un caso de extorsión, ya que los disparos fueron dirigidos al vehículo. El conductor trasladó a la mujer al hospital, pero no pudo sobrevivir.

Asesinan a pasajera en combi en el Callao
Asesinan a pasajera en combi en el Callao | composición LR

Una pasajera murió luego de que sicarios dispararan contra una combi en el Callao. La víctima fue identificada como Maritza Talaverano Andia (45), quien resultó gravemente herida durante el ataque y falleció horas después en el hospital.

El atentado ocurrió cuando la unidad de la empresa de transportes Mariscal Castilla circulaba con normalidad por el pasaje El Sol, cerca a un conocido centro comercial. Según información policial, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

lr.pe

No pudieron salvarla

Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas e impactó en la mujer. Tras el hecho, el conductor decidió trasladarla de inmediato hasta el Hospital Alberto Barton, donde ingresó de emergencia; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento horas después debido a la gravedad de la herida.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Hasta el momento no se ha reportado la captura de los responsables. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

PUEDES VER: Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

lr.pe

Evalúan el móvil

Agentes de la Depincri Callao asumieron las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen. La Policía no descarta que lo ocurrido esté vinculado a un caso de extorsión contra la línea de transporte, una modalidad que en los últimos años ha golpeado reiteradamente al sector.

Durante las diligencias iniciales, los peritos policiales verificaron que el parabrisas presentaba un orificio de bala producto de los disparos efectuados desde la motocicleta en movimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fingió su secuestro para extorsionar a su pareja con S/40.000 y ahora afrontará prisión preventiva

Fingió su secuestro para extorsionar a su pareja con S/40.000 y ahora afrontará prisión preventiva

LEER MÁS
Vía Costa Verde: GORE Callao perdió más de S/ 3 millones por irregularidades en obra, según la Contraloría

Vía Costa Verde: GORE Callao perdió más de S/ 3 millones por irregularidades en obra, según la Contraloría

LEER MÁS
Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

LEER MÁS
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

Corte de La Libertad da la bienvenida a 50 Secigristas del programa SECIGRA 2026

Partidos de hoy, viernes 13 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Sociedad

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025