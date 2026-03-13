Pasajera de combi fallece tras atentado en el Callao: sicarios abrieron fuego en plena ruta
Las autoridades sospechan que un caso de extorsión, ya que los disparos fueron dirigidos al vehículo. El conductor trasladó a la mujer al hospital, pero no pudo sobrevivir.
Una pasajera murió luego de que sicarios dispararan contra una combi en el Callao. La víctima fue identificada como Maritza Talaverano Andia (45), quien resultó gravemente herida durante el ataque y falleció horas después en el hospital.
El atentado ocurrió cuando la unidad de la empresa de transportes Mariscal Castilla circulaba con normalidad por el pasaje El Sol, cerca a un conocido centro comercial. Según información policial, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego.
No pudieron salvarla
Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas e impactó en la mujer. Tras el hecho, el conductor decidió trasladarla de inmediato hasta el Hospital Alberto Barton, donde ingresó de emergencia; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento horas después debido a la gravedad de la herida.
Hasta el momento no se ha reportado la captura de los responsables. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
Evalúan el móvil
Agentes de la Depincri Callao asumieron las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen. La Policía no descarta que lo ocurrido esté vinculado a un caso de extorsión contra la línea de transporte, una modalidad que en los últimos años ha golpeado reiteradamente al sector.
Durante las diligencias iniciales, los peritos policiales verificaron que el parabrisas presentaba un orificio de bala producto de los disparos efectuados desde la motocicleta en movimiento.
