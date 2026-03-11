Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos
Tras una clasificación agónica por penales ante Carabobo, el club rimense será el tercer peruano en la fase de grupos. Conoce cuándo y cómo ver el sorteo.
El fútbol peruano ya conoce a sus tres representantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de una infartante llave previa ante Carabobo, Sporting Cristal logró su pase a dicha instancia del torneo, en la cual ya estaban instalados Universitario de Deportes y Cusco FC.
Rimenses, cremas y cusqueños se preparan para conocer a sus rivales en esta nueva edición de la justa internacional. El equipo dirigido por Paulo Autuori buscará quebrar una mala racha de más de 20 años sin superar la fase de grupos, mientras que la 'U' intentará superar lo conseguido en el 2025, cuando llegó a octavos. Cusco, por su parte, quiere repetir la hazaña que logró en el 2013, cuando alcanzó los cuartos de final.
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
Según informó la cuenta oficial de la Copa Libertadores, el sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.
¿A qué hora será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
Para territorio peruano, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 empezará a las 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (viernes 20).
¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.