Sporting Cristal y Universitario pueden cruzarse en la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2026. Foto: composición de LR/AFP

El fútbol peruano ya conoce a sus tres representantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de una infartante llave previa ante Carabobo, Sporting Cristal logró su pase a dicha instancia del torneo, en la cual ya estaban instalados Universitario de Deportes y Cusco FC.

Rimenses, cremas y cusqueños se preparan para conocer a sus rivales en esta nueva edición de la justa internacional. El equipo dirigido por Paulo Autuori buscará quebrar una mala racha de más de 20 años sin superar la fase de grupos, mientras que la 'U' intentará superar lo conseguido en el 2025, cuando llegó a octavos. Cusco, por su parte, quiere repetir la hazaña que logró en el 2013, cuando alcanzó los cuartos de final.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Según informó la cuenta oficial de la Copa Libertadores, el sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

El sorteo de la fase de grupos del torneo se realizará en horario nocturno. Foto: Conmebol Libertadores

¿A qué hora será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Para territorio peruano, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 empezará a las 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 20).

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.