Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue entrevistada por el medio CNN Chile durante su visita a este país. La hija de Alberto Fujimori fue invitada a la toma de mando del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, y, al ser entrevistada, fue cuestionada por llevar a 28 candidatos al Congreso con sentencias condenatorias. Ante esta pregunta, Fujimori se limitó a decir que "cada caso es distinto" y no dio mayores detalles al respecto.

"No conozco los detalles. Sé que hay uno que tuvo un accidente de carro, eso es una sentencia dolosa. Yo sí creo que si hubiera alguna falta, se encargará de ello el Jurado Nacional de Elecciones", dijo. Del mismo modo, la entrevistadora preguntó si acaso esto no constituía una falta ética; ante ello, Fujimori se limitó a decir que "tenía un equipo humano revisando cada candidatura".

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Posteriormente, se le cuestionó por la defensa esgrimida en favor de su padre. Fujimori aseguró que no acepta que su padre sea calificado como "dictador", pese a que lo es. Poco después de esta respuesta, la entrevista fue interrumpida para dar paso a una entrevista con el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fuera del tema interno, Keiko Fujimori terminó dando declaraciones sobre el proceso político de Venezuela: "Entiendo que hay un proceso de transición para recuperar las instituciones. Eso es lo que ha anunciado el presidente Trump", señaló la representante fujimorista. Además, indicó que no considera válido el gobierno de Delcy Rodríguez.

Keiko Fujimori estuvo en toma de mando de José Antonio Kast en Chile

El pasado miércoles 11 de marzo, Keiko Fujimori hizo acto de presencia en la toma de mando de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Su asistencia al Salón de Honor del Congreso Nacional generó especial atención, dado el contexto electoral peruano, caracterizado por una profunda fragmentación y polarización política. Lejos de ser un gesto protocolario aislado, los analistas coinciden en que Fujimori utilizó el escenario internacional para reforzar su imagen dentro del bloque conservador que viene consolidándose en el Cono Sur, junto a mandatarios como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y la dirigente venezolana María Corina Machado.

PUEDES VER: Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

Sobre los motivos detrás de esta presencia, los politólogos Martin Ueda (UNT) y Katherine Zegarra (PUCP) ofrecieron sus perspectivas. Para ambos especialistas, la visita responde a una estrategia deliberada de posicionamiento político, orientada a consolidar a Fujimori como referente de la derecha peruana en un momento en que figuras como Rafael López-Aliaga le disputan ese espacio. Ueda sostiene que la candidata busca proyectarse como una "lideresa de derecha fuerte en el Perú", mientras que Zegarra precisa que se trata de un movimiento calculado para ubicarse junto a líderes que ya alcanzaron el poder presidencial, meta que la propia Fujimori persigue, dentro de una corriente que ambos identifican como derecha populista.

Esta dinámica, según los analistas, tampoco es ajena a las prácticas habituales de este tipo de liderazgos. Zegarra recuerda que líderes de perfil similar suelen privilegiar la afinidad ideológica por encima del cargo institucional al momento de extender invitaciones, tal como ocurrió con Donald Trump, quien convocó al español Santiago Abascal y no al presidente Pedro Sánchez. En esa misma línea, Ueda destaca que estos encuentros trascienden el protocolo y reflejan la cohesión de redes políticas de derecha. Agrega, además, que el cargo presidencial peruano ha perdido peso simbólico en el plano internacional, y que Fujimori continuará proyectando su imagen como símbolo de la derecha peruana, independientemente de los resultados que obtenga en su candidatura.