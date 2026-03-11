La AIE asegura que la medida es temporal y busca mitigar el impacto inmediato del conflicto. Los países miembros tienen más de 1.200 millones de barriles en reservas, y colaboran para estabilizar la situación energética global. Foto: AFP | AFP | AFP

La AIE asegura que la medida es temporal y busca mitigar el impacto inmediato del conflicto. Los países miembros tienen más de 1.200 millones de barriles en reservas, y colaboran para estabilizar la situación energética global. Foto: AFP | AFP | AFP

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) aprobó la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia tras el impacto de la guerra en Oriente Medio. Los 32 países miembros —entre los que se encuentran Alemania, España, Italia o Japón— acordaron por unanimidad poner en el flujo cerca de 400 millones de barriles de crudo con el objetivo de compensar la pérdida de suministro generada por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del transporte energético.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, explicó que la intervención busca reducir la presión universal. “Los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a perturbaciones fundamentales también debe serlo”, afirmó. El organismo, que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que se trata de una acción de emergencia destinada a mitigar el impacto inmediato del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cierre sacude provisión

El detonante de esta decisión fue el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitan diariamente alrededor de 15 millones de barriles de crudo y otros 5.000.000 de productos petrolíferos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del tráfico mundial transportado por mar.

La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero, alteró de forma directa esa arteria energética. Los envíos se paralizaron casi por completo ante la amenaza de ataques contra embarcaciones. Desde el inicio del conflicto se reportaron ofensivas en al menos 13 buques de la región.

Impacto económico del conflicto

La tensión en el golfo Pérsico impulsó una fuerte volatilidad en el precio del petróleo. El crudo Brent excedió los 90 dólares por barril y llegó a rozar los US$120 durante los momentos de mayor incertidumbre. Posteriormente, retrocedió luego de conocerse que las economías industrializadas preparaban una injerencia coordinada.

Los gobiernos buscan evitar que el shock de oferta se traslade con rapidez a la economía global. Un aumento prolongado podría provocar presiones inflacionarias, encarecer combustibles y afectar la actividad económica.

Birol insistió en que la liberación tiene un carácter temporal. “Es una acción de gran envergadura que busca mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados”, señaló. El responsable de la agencia añadió que la estabilidad dependerá de la reapertura del tránsito marítimo.

Cómo funcionan las reservas estratégicas en tiempos de guerra

Los miembros de la AIE poseen más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de petróleo de emergencia, a los que se suman otros 600.000.000 en inventarios de la industria mantenidos por obligación estatal. Estas existen con el fin de responder a crisis que amenacen el flujo energético internacional.

El acuerdo actual supera ampliamente la regulación realizada en 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania, cuando se liberaron 182.000.000 de unidades. La medida también sobrepasa otras acciones coordinadas de la agencia desde su creación en 1974, tras el desabasto de los años setenta.

El plan prevé una liberación gradual adaptada a las circunstancias de cada país miembro. Algunos gobiernos ya confirmaron aportes específicos. Japón, que depende del estrecho para la mayoría de sus importaciones energéticas, anunció que pondrá a disposición alrededor de 80.000.000 de contenedores. Alemania también confirmó que participará con más de 19.000.000, mientras el Reino Unido se comprometió a liberar 13,5 millones.

La operación representa el equivalente a 26 días de combustible que normalmente cruzaría por el canal. Con esta intrusión, las naciones industrializadas buscan estabilizar la situación, aunque la emergencia geopolítica continúa.