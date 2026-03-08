HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Política

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña

La campaña fue ejecutada un mes después de la renuncia del líder de Alianza para el Progreso para participar del proceso electoral como candidato a presidente.

Gore La Libertad gastó S/479 mil para desarrollar un plan de campañas digitales a fin de promocionar la gestión de César Acuña no solo en el departamento liberteño, sino en las principales ciudades del país y el extranjero. La campaña inició su ejecución un mes después de la renuncia del líder de Alianza para el Progreso para participar del proceso electoral como candidato a presidente.

La gestión regional impulsó un plan de comunicación en redes sociales destinado a promocionar obras, proyectos y servicios ejecutados durante el gobierno regional. La estrategia incluía campañas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y buscadores de internet para ampliar la visibilidad de las acciones de la administración regional.

La documentación revisada señala que el proyecto contemplaba inicialmente una inversión cercana a S/479 mil para la ejecución de campañas digitales. De ese monto, aproximadamente S/370 mil estaban destinados exclusivamente a la compra de pauta publicitaria en plataformas digitales con el objetivo de posicionar contenidos sobre la gestión regional.

El contrato para desarrollar la estrategia fue adjudicado a la empresa GM Marketing Services S.A.C., que debía encargarse de planificar y ejecutar la difusión de los contenidos institucionales. Según el reportaje, la campaña también buscaba ampliar su alcance fuera de La Libertad, incluyendo publicidad dirigida a usuarios en Lima Metropolitana.

César Acuña anunció su renuncia al cargo de gobernador regional el 13 de octubre de 2025, con el objetivo de postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026. No obstante, el contrato para la campaña digital se firmó días después y la estrategia finalmente se ejecutó entre noviembre y diciembre de 2025, con una duración aproximada de 47 días.

Durante ese periodo se habrían invertido alrededor de S/185 mil en publicidad digital, lo que permitió que las publicaciones alcanzaran millones de visualizaciones e interacciones en redes sociales.

