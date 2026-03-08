Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña

Gore La Libertad gastó S/479 mil para desarrollar un plan de campañas digitales a fin de promocionar la gestión de César Acuña no solo en el departamento liberteño, sino en las principales ciudades del país y el extranjero. La campaña inició su ejecución un mes después de la renuncia del líder de Alianza para el Progreso para participar del proceso electoral como candidato a presidente.

La gestión regional impulsó un plan de comunicación en redes sociales destinado a promocionar obras, proyectos y servicios ejecutados durante el gobierno regional. La estrategia incluía campañas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y buscadores de internet para ampliar la visibilidad de las acciones de la administración regional.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La documentación revisada señala que el proyecto contemplaba inicialmente una inversión cercana a S/479 mil para la ejecución de campañas digitales. De ese monto, aproximadamente S/370 mil estaban destinados exclusivamente a la compra de pauta publicitaria en plataformas digitales con el objetivo de posicionar contenidos sobre la gestión regional.

El contrato para desarrollar la estrategia fue adjudicado a la empresa GM Marketing Services S.A.C., que debía encargarse de planificar y ejecutar la difusión de los contenidos institucionales. Según el reportaje, la campaña también buscaba ampliar su alcance fuera de La Libertad, incluyendo publicidad dirigida a usuarios en Lima Metropolitana.

César Acuña anunció su renuncia al cargo de gobernador regional el 13 de octubre de 2025, con el objetivo de postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026. No obstante, el contrato para la campaña digital se firmó días después y la estrategia finalmente se ejecutó entre noviembre y diciembre de 2025, con una duración aproximada de 47 días.

Durante ese periodo se habrían invertido alrededor de S/185 mil en publicidad digital, lo que permitió que las publicaciones alcanzaran millones de visualizaciones e interacciones en redes sociales.