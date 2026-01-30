Las bases militares de EE. UU. en Medio Oriente están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas. | Foto: composición LR/AFP

Las bases militares de EE. UU. en Medio Oriente están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas. | Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos e Irán han despertado las alarmas a nivel internacional porque podrían desatar un conflicto militar en Oriente Medio. Donald Trump declaró que su administración está preparada para llevar a cabo bombardeos en territorio persa, luego de anunciar el despliegue de su flota.

En consecuencia, Irán amenazó con atacar las instalaciones norteamericanas y aseguró que se encuentran al alcance de sus misiles, según Mohamad Akraminia, portavoz del ejército. Con información de la agencia AFP, se analizan las principales bases militares en la región, las cuales operan bajo la dirección del Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM).

¿Dónde están las principales bases militares de EE. UU. en Medio Oriente?

La Actividad de Apoyo Naval de Baréin

El pequeño reino del Golfo alberga una instalación que funciona como la base de la Quinta Flota de la Marina y el cuartel general de las Fuerzas Navales de Estados Unidos. Además, el puerto de aguas profundas en Baréin tiene la capacidad de recibir a los buques militares más grandes de su armada, incluidos los portaviones.

Desde 1948, la Armada estadounidense ha hecho uso de esta instalación, que originalmente estaba bajo la administración de la Marina Real británica. Un número significativo de embarcaciones tiene como puerto base Baréin. Por ejemplo, están los buques antiminas y los barcos destinados a brindar apoyo logístico.

Zona kurda de Irak

Washington mantiene un contingente militar en la región autónoma kurda de Irak, como las dos bases aéreas, la de Al Asad y la de Erbil, en el marco de una coalición internacional destinada a combatir al grupo Estado Islámico. Sin embargo, se anticipa que esta misión concluirá en septiembre de 2026, de acuerdo con un pacto establecido entre Washington y Bagdad.

Base área de Erbil, ubicada en el Kurdistán iraquí.

En cumplimiento de lo acordado, las tropas estadounidenses finalizaron su salida de las instalaciones federales en Irak, las cuales enfrentaron ataques por parte de milicias afines a Irán desde el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023. Pese a que Bagdad conserva una estrecha relación con Teherán, también se considera un socio estratégico para la Casa Blanca.

Durante la invasión que derrocó a Sadam Hussein, Estados Unidos llegó a contar con un máximo de 160.000 soldados en Irak, distribuidos en más de 500 bases a lo largo del país. Esta operación militar, que se extendió desde 2003 hasta 2011.

Campamento Arifjan en Kuwait

El país árabe alberga diversas instalaciones militares estadounidenses. Destaca el Campamento Arifjan, que sirve como cuartel general avanzado del CENTCOM y cuenta con reservas de equipos y suministros en el territorio kuwaití. Junto a la base aérea Ali al Salem, hay aproximadamente 13.500 efectivos, según el Departamento de Estado.

La Base Aérea Ali al-Salem en Kuwait es sede de la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, considerada por el ejército como el "principal centro de transporte aéreo y puerta de entrada para proporcionar poder de combate a las fuerzas conjuntas y de la coalición" en la región. Asimismo, el país mantiene drones, como los MQ-9 Reaper.

Al Udeid en Catar

La base aérea de Al Udeid, ubicada al suroeste de Doha, es un importante centro de operaciones que alberga las fuerzas aéreas y las unidades de operaciones especiales. Por ejemplo, el 379ª Ala Expedicionaria Aérea también tiene aviones de combate rotativos.

Su función abarca diversas operaciones, tales como transporte aéreo, reabastecimiento en vuelo, así como actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Además, se destacan los medios destinados a la evacuación aeromédica. En junio de 2025, Irán llevó a cabo un ataque con misiles dirigidos hacia la base de Al Udeid, en respuesta a los bombardeos estadounidenses que impactaron en sus instalaciones nucleares.

Bases estadounidenses en Siria

Estados Unidos ha sostenido la presencia de tropas en Siria a lo largo de los años, en el marco de los esfuerzos globales para combatir al grupo Estado Islámico. En diciembre de 2025, dos soldados y un intérprete civil perdieron la vida debido a un ataque atribuido a la organización.

Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos

La base aérea de Al Dhafra, ubicada al sur de Abu Dabi, es el hogar de la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea de Estados Unidos. Esta unidad militar está conformada por diez escuadrones de aeronaves, además de contar con la presencia de drones, entre los que destacan los MQ-9 Reaper.

Aviones de combate han sido desplegados en la base de Al Dhafra, la cual también sirve como sede del centro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, dedicado al entrenamiento avanzado en tácticas de guerra aérea.