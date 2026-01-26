Aunque el trabajo de Harvard mantiene niveles elevados, su ritmo de crecimiento resulta inferior ante el avance acelerado de sus pares chinos. | Composición LR/Harvard/Freepik

El más reciente CWTS Leiden Ranking, elaborado por el Centre for Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, señala un cambio histórico en el liderazgo científico global. Por primera vez en décadas, las universidades de China superan a las instituciones de EE. UU. en indicadores de producción científica y visibilidad académica. Este índice utiliza la bibliometría y la base de datos Web of Science para confirmar que el dominio estadounidense en la investigación científica enfrenta ahora una competencia de más nivel.

El retroceso de instituciones emblemáticas como la Universidad de Harvard, que descendió al tercer puesto en volumen de publicaciones, evidencia una transformación estructural en el mapa académico. Aunque la actividad investigadora en EE. UU. mantiene niveles elevados, su ritmo de crecimiento resulta inferior ante el avance acelerado de sus pares chinos. Este fenómeno consolida a las universidades de China como las nuevas referentes en el ecosistema de la ciencia mundial.

¿Cuál es la universidad china que supera a Harvard en producción científica e investigación?

La Universidad de Zhejiang, con sede en Hangzhou, ocupa actualmente la posición número uno en producción científica e investigación a nivel mundial. Según los resultados del Leiden Ranking 2025, esta institución desplazó a la Universidad de Harvard, la cual mantuvo un dominio histórico durante décadas. Este hito marca un cambio significativo en la jerarquía académica global, donde el sudeste de China toma el protagonismo frente a la tradicional hegemonía de Estados Unidos.

El avance asiático es masivo, pues ocho de las diez mejores instituciones del listado pertenecen a China. Este fenómeno consolida al país como el líder indiscutible en ciencia e innovación contemporánea. La metodología del ranking prioriza indicadores bibliométricos estrictos, tales como el volumen de artículos publicados, el impacto de las citas y la colaboración internacional, sin evaluar la reputación percibida o la calidad docente.

¿Por qué descendió Harvard en el ranking de Leiden?

La Universidad de Harvard mantiene un volumen de investigación constante y un impacto académico elevado, incluso superior a sus registros de hace dos décadas. Su descenso en el Leiden Ranking no responde a una pérdida de calidad o productividad absoluta, sino a una dinámica de competencia internacional donde otras instituciones avanzan a un ritmo sin precedentes.

La causa principal reside en la expansión acelerada de las universidades chinas, impulsada por inversiones estatales masivas en ciencia y tecnología. Este crecimiento integra un mayor número de investigadores y una producción científica en inglés más vasta, factores que superan el ritmo de crecimiento de Harvard y otras entidades estadounidenses en métricas de volumen y citas.

Las 10 universidades que lideran la producción científica global

Según el CWTS Leiden Ranking 2025, las universidades con mayor producción científica e impacto en investigación son los siguientes: