➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 13 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo Jhan Sandoval 13 de marzo 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 13 de marzo 2026. | Foto: La República

Este viernes 13 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo del viernes 13 de marzo?

Aries: Tus responsabilidades han dado un giro inesperado y es posible que tengas la sensación de no poder con todo. Sé paciente, esta etapa será de cambios, pero de grandes recompensas a futuro.

Tauro: Estás alcanzando metas que otros anhelan tener y esto genera envidias que verás reflejadas en comentarios negativos de quienes desean tu posición. Ignórales y mantén tu constancia.

Géminis: Alertarás a un superior de los errores que puede cometer en una gestión importante. Tu apoyo será valorado y compensado. En el amor, evita pleitos. No resolverás tus problemas discutiendo.

Cáncer: Esos problemas que parecen no tener solución se resolverán en menos tiempo de lo que imaginas. En el amor, no desconfíes tanto y dale una oportunidad a esa persona que desea disculparse.

Leo: Estarás dividido en varias actividades. Lo familiar o doméstico requerirá más atención de lo habitual y esto podría generarte cierto grado de estrés. Por la noche, asistirás a una reunión muy divertida.

Virgo: Te harán una propuesta que será conveniente, escúchala y no la descartes de manera anticipada. En el amor, todo lo que tengas que decir que sea sin juzgar. Dialogando todo se resolverá.

Libra: La idea que tienes en mente es la opción correcta para ganar más dinero. Solo tienes que elaborar el plan con calma. En el amor, conocerás a una persona que te devolverá la fe en el amor.

Escorpio: Estás ejerciendo mucha presión con un compañero que hace lo posible por cumplir contigo. Sé tolerante ante sus demoras. En el amor, esa persona en la que tanto piensas pronto volverá. 

Sagitario: La mala gestión de una persona que parecía de confianza te hará descartarla de futuros proyectos, buscarás personas más responsables. En el amor, esa comunicación que esperas llegará.   

Capricornio: Ese problema económico se resolverá gracias al apoyo que recibirás de una persona que te aprecia mucho. En el amor, conocerás a alguien que sacará del todo ese mal recuerdo amoroso.

Acuario: Aunque te sientas capaz de asumir mayores retos profesionales es posible que la carga sea demasiada. Piénsalo bien y no te comprometas sin evaluar. En el amor, toma distancia y reflexiona.

Piscis: A pesar del deseo que tienes por cambiar de trabajo y encontrar mejores oportunidades tienes que esperar y no precipitarte. Las opciones llegarán muy pronto, solo tienes que ser paciente.

