HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Wolfgang Grozo en la lupa y Rafael Vela en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven momento incómodo al ser consultados por veterinaria María Pía tras regresar juntos de Colombia

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla no pudieron evadir a la prensa en su regreso de Colombia. Al ser abordados, les recordaron a la veterinaria María Pía, con quien el exdeportista fue captado.

A meses de su mediática separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos primero en Paracas y luego viajando a Colombia.
A meses de su mediática separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos primero en Paracas y luego viajando a Colombia. | Foto: composición LR/Amor y Fuego

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo protagonizaron un momento incómodo en el aeropuerto. Tras regresar juntos de la escapada que hicieron a Colombia, fueron abordados por las cámaras de 'Amor y Fuego'. Aunque al inicio la exreina de belleza se mostraba amable e incluso sonrió cuando le preguntaron si se habían reconciliado o viajaron de 'Luna de Miel', la expresión en su rostro cambió cuando el reportero comenzó a consultarle al exdeportista sobre la veterinaria María Pía, con quien fue captado en medio de su mediática separación de la madre de sus hijos.

La situación por parte de Salcedo fue incluso más tensa. El ingeniero no solo se negó de manera rotunda a responder a las preguntas, sino que también estalló contra el hombre de prensa.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

lr.pe

“¿Dónde quedó Pía?”: cuestionan a Gustavo Salcedo tras volver viaje con Maju Mantilla

La tensión escaló cuando el reportero de 'Amor y Fuego' cuestionó directamente a Gustavo Salcedo, preguntándole: “¿Y dónde quedó Pía?”. En ese momento, Maju Mantilla se mostró completamente seria, mientras que el padre de sus hijos se negaba a responder.

Sin embargo, el hombre de prensa insistió en conocer su versión de lo que había pasado con la veterinaria, quien recientemente fue entrevistada tras las imágenes de él y Maju juntos. “Estabas saliendo con María Pía y ahora hay reconciliación, por así decirlo, con tu exesposa. ¿O aún esposa? De repente ya curaron las heridas”, manifestó el reportero.

PUEDES VER: Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

lr.pe

Gustavo Salcedo se enoja con reportero de 'Amor y Fuego'

Ante el silencio de Salcedo, el periodista de Willax insistió: “Te estamos preguntando lo que es. No nos quieres hablar, por eso no te entendemos a ti, más bien. ¿Has vuelto con Maju? ¿Se han dado una oportunidad en el amor?”. El exdeportista, con fastidio, reiteró que no daría palabras al respecto. “No te voy a responder y no tengo por qué contar lo que siento ni a ti ni a nadie”, sentenció.

Tras el hermetismo de Gustavo, 'Amor y Fuego' recordó la apertura que había mostrado con ellos al inicio de su mediática separación, pues no solo brindó extensas entrevistas mientras Maju Mantilla optaba por el silencio, sino que también usó esa plataforma para pedir disculpas a la madre de sus hijos y al productor Christian Rodríguez Portugal, a quien agredió físicamente y acusó de ser una de las personas con las que su esposa supuestamente le había sido infiel.

Notas relacionadas
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados y pasan el fin de semana juntos en Paracas: "Esto es reconciliación", afirmó Ric La Torre

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados y pasan el fin de semana juntos en Paracas: "Esto es reconciliación", afirmó Ric La Torre

LEER MÁS
Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

LEER MÁS
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Hallan cuerpo de joven futbolista desaparecido hace más de 10 días tras ingresar en playa de Huacho

Espectáculos

Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Janet Barboza defiende la inocencia de su expareja Nilver Huarac tras ser sentenciado a 9 años de prisión efectiva: "Una injusticia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Congreso no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025