A meses de su mediática separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos primero en Paracas y luego viajando a Colombia. | Foto: composición LR/Amor y Fuego

A meses de su mediática separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos primero en Paracas y luego viajando a Colombia. | Foto: composición LR/Amor y Fuego

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo protagonizaron un momento incómodo en el aeropuerto. Tras regresar juntos de la escapada que hicieron a Colombia, fueron abordados por las cámaras de 'Amor y Fuego'. Aunque al inicio la exreina de belleza se mostraba amable e incluso sonrió cuando le preguntaron si se habían reconciliado o viajaron de 'Luna de Miel', la expresión en su rostro cambió cuando el reportero comenzó a consultarle al exdeportista sobre la veterinaria María Pía, con quien fue captado en medio de su mediática separación de la madre de sus hijos.

La situación por parte de Salcedo fue incluso más tensa. El ingeniero no solo se negó de manera rotunda a responder a las preguntas, sino que también estalló contra el hombre de prensa.

“¿Dónde quedó Pía?”: cuestionan a Gustavo Salcedo tras volver viaje con Maju Mantilla

La tensión escaló cuando el reportero de 'Amor y Fuego' cuestionó directamente a Gustavo Salcedo, preguntándole: “¿Y dónde quedó Pía?”. En ese momento, Maju Mantilla se mostró completamente seria, mientras que el padre de sus hijos se negaba a responder.

Sin embargo, el hombre de prensa insistió en conocer su versión de lo que había pasado con la veterinaria, quien recientemente fue entrevistada tras las imágenes de él y Maju juntos. “Estabas saliendo con María Pía y ahora hay reconciliación, por así decirlo, con tu exesposa. ¿O aún esposa? De repente ya curaron las heridas”, manifestó el reportero.

Gustavo Salcedo se enoja con reportero de 'Amor y Fuego'

Ante el silencio de Salcedo, el periodista de Willax insistió: “Te estamos preguntando lo que es. No nos quieres hablar, por eso no te entendemos a ti, más bien. ¿Has vuelto con Maju? ¿Se han dado una oportunidad en el amor?”. El exdeportista, con fastidio, reiteró que no daría palabras al respecto. “No te voy a responder y no tengo por qué contar lo que siento ni a ti ni a nadie”, sentenció.

Tras el hermetismo de Gustavo, 'Amor y Fuego' recordó la apertura que había mostrado con ellos al inicio de su mediática separación, pues no solo brindó extensas entrevistas mientras Maju Mantilla optaba por el silencio, sino que también usó esa plataforma para pedir disculpas a la madre de sus hijos y al productor Christian Rodríguez Portugal, a quien agredió físicamente y acusó de ser una de las personas con las que su esposa supuestamente le había sido infiel.