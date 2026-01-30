Esta moneda de un país de América Latina subió frente al dólar gracias a las tasas de interés elevadas y un contexto internacional favorable para los exportadores de materias primas. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

A inicios de 2026, las principales monedas de América Latina exhibieron una notable fortaleza frente al dólar estadounidense. Este comportamiento respondió a la debilidad de la divisa norteamericana y a un renovado interés por los activos emergentes. Según Bloomberg Línea, divisas como el peso chileno, el peso mexicano y otras más registraron apreciaciones gracias a una rotación de capital motivada por menores riesgos y estrategias de carry trade.

Los analistas vinculan esta tendencia a las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Una encuesta de Reuters refuerza esta visión, pues la mayoría de los estrategas prevé que el dólar mantendrá su debilidad durante el año. Este escenario favorable para los mercados emergentes descansa en políticas monetarias menos agresivas en EE.UU. y en un crecimiento global equilibrado.

¿Cuál es la moneda más fuerte de América Latina en 2026 tras caída del dólar?

Al inicio de 2026, el real brasileño (BRL) destaca como la divisa con mayor fortaleza en América Latina ante la debilidad del dólar estadounidense. Este liderazgo en las ganancias regionales responde a las altas tasas de interés en Brasil y a la notable exposición del país hacia las materias primas. Dichos factores atraen constantes flujos de inversión global hacia el mercado brasileño.

El Banco Central de Brasil sostiene los tipos de interés en niveles elevados durante los primeros meses del año. Esta estrategia consolida el rendimiento de la moneda frente a otros activos emergentes. Asimismo, los precios favorables de los commodities mejoran los términos de intercambio y ratifican la solidez del real frente al dólar.

La liquidez global impulsa la moneda brasileña hacia nuevas cimas, mientras los inversores buscan rentabilidad en mercados con diferenciales de interés positivos. El real encabeza las subidas en la región ante los retrocesos del dólar, motivados por las decisiones de política monetaria de la Fed entre 2025 y 2026.

¿Por qué subió la moneda brasileña y cómo le fue al sol peruano?

El real brasileño subió frente al dólar gracias a las tasas de interés elevadas y un contexto internacional favorable para los exportadores de materias primas. Brasil atrajo flujos de portafolio que buscan rendimiento fuera de EE.UU., factor que reforzó la demanda de la moneda brasileña en los mercados financieros.

El sol peruano (PEN) mostró un desempeño sólido a inicios de 2026 tras una apreciación del 10,6% en 2025. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el superávit comercial robusto y los precios altos de las exportaciones mineras respaldan la fortaleza actual de la divisa local frente a la moneda estadounidense.

La resiliencia del sol ante choques externos es notable, aunque existen riesgos en el horizonte. Analistas advierten que el entorno político y las futuras decisiones de política monetaria representan posibles fuentes de presión cambiaria para la economía peruana en el mediano plazo.

¿Cómo le va al dólar en 2026?

El dólar estadounidense muestra una debilidad relativa durante 2026 debido a una política monetaria de la Fed menos agresiva. Las proyecciones de los estrategas indican que la divisa es vulnerable ante los posibles recortes de tasas y la migración de capitales hacia economías emergentes.

A pesar de esta tendencia, el índice del dólar (DXY) registró repuntes tras alcanzar mínimos recientes en las primeras semanas del año. La moneda fluctúa entre presiones bajistas estructurales y periodos de fortaleza temporal que dependen estrictamente de los datos económicos y los anuncios oficiales de la Reserva Federal.

Top 10 de las monedas más fuertes de América Latina en 2026

A partir del análisis de tendencias recientes y el desempeño de las divisas regionales frente al dólar en el contexto de 2026, las siguientes monedas se identifican como las más fuertes o resilientes en la región.

Real brasileño (5,12%)

Peso chileno (4,99%)

Peso mexicano (4,52%)

Peso colombiano (2,97%)

Colón costarricense (0,72%)

Sol peruano (0,66%)

Peso argentino (0,39%)

Peso uruguayo (0,26%)

Peso dominicano (0,22%)

Quetzal guatemalteco (-0,03%)

Lempira hondureña (-0,21%)

Guaraní paraguayo (-1,38%)