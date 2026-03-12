HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Jerusalén denunció que el complejo de Taleqan era utilizado por Teherán para avanzar en el desarrollo de armas de destrucción masiva.

El gobierno de Isaac Herzog ordenó al ejército israelí prepararse para "expandir" las operaciones contra Hezbolá en Líbano.
El gobierno de Isaac Herzog ordenó al ejército israelí prepararse para "expandir" las operaciones contra Hezbolá en Líbano. | Composición LR

Las Fuerzas Armadas del Estado de Israel confirmaron la destrucción de bases nucleares en Irán y afirmaron que el complejo de Taleqan "estaba siendo usado por el régimen para avanzar en capacidades críticas para el desarrollo de armas de destrucción masiva".

Asimismo, el centro de reflexión estadounidense Institute for Science and International Security (ISIS) aseveró que recientemente la República Islámica realizó actividades militares encubiertas en la mencionada instalación.

A principios del presente mes, el ejército israelí anunció que eliminó un centro subterráneo relacionado con capacidades militares en Teherán y denunció que allí los científicos desarrollaban "en secreto" un componente clave para el desarrollo de armamento de alto poder destructivo.

Tensión nuclear

Además, las Fuerzas Armadas del Estado de Israel puntualizaron que Irán "tomó medidas" para rehabilitar el complejo de Taleqan "después de que fuera atacado en octubre de 2024".

Comentaron que los servicios de inteligencia siguieron las actividades de los científicos y localizaron "su nueva ubicación en este emplazamiento". "Esto permitió llevar a cabo un ataque preciso", remarcaron.

Es conveniente mencionar que las autoridades israelíes insisten en que la República Islámica se empecinó en desarrollar armamento atómico tras el conflicto de 12 días en junio de 2025. Este enfrentamiento, iniciado por el Estado hebreo, incluyó bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Isfahán y Natanz.

Conflicto expandido

El gobierno de Isaac Herzog ordenó al ejército israelí prepararse para "expandir" las operaciones contra el movimiento armado proiraní Hezbolá en Líbano. "Advertí al presidente libanés Joseph Aoun que tomaremos el territorio si no sabe cómo impedir que el grupo amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Jerusalén", expresó Israel Katz, ministro de Defensa, en un comunicado.

En declaraciones a la prensa, el portavoz israelí Nadav Shoshani confirmó que Hezbolá coordinó un ataque simultáneo con Irán para lanzar "200 cohetes y 20 drones" contra el Estado judío.

En ese contexto, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, acusó en la red social X a la Unión Europea de "complicidad" en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

