Congreso EN VIVO: Pleno evaluará inhabilitación contra Delia Espinoza e informe sobre empresas chinas

Pleno del Congreso sesionará este jueves 12 de marzo a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso debatirá este jueves 12 de marzo el informe que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. De igual manera, se evaluará el informe final con carácter reservado de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. La sesión plenaria está programada para las 10.00 de la mañana en el Hemiciclo del Parlamento.