Política

Congreso EN VIVO: Pleno evaluará inhabilitación contra Delia Espinoza e informe sobre empresas chinas

El Pleno del Congreso debatirá el informe que recomendó inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por 10 años. La sesión está programada para las 10 de la mañana de este jueves 12 de marzo.

Pleno del Congreso sesionará este jueves 12 de marzo a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR
El Pleno del Congreso debatirá este jueves 12 de marzo el informe que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. De igual manera, se evaluará el informe final con carácter reservado de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. La sesión plenaria está programada para las 10.00 de la mañana en el Hemiciclo del Parlamento.

Pleno del Congreso EN VIVO: ÚLTIMAS NOTICIAS

07:30
12/3/2026

Pleno votará el retorno de la inmunidad parlamentaria

El Pleno del Congreso votará el retorno de la inmunidad parlamentaria. En primera votación, se obtuvo 92 votos a favor de la reforma constitucional. Ahora, si se consiguen más de 87 votos en la segunda votación, volverá este "beneficio" congresal.

07:00
12/3/2026

Congreso: ¿A qué hora comienza la sesión del Pleno?

La sesión del Pleno del Congreso está convocada para las 10 de la mañana de este jueves 12 de marzo. Los parlamentarios deberán asistir de manera virtual y presencial.

06:00
12/3/2026

Congreso evaluará una moción de interpelación contra el ministro del MTC

El Pleno del Congreso evaluará la moción de interpelación que fue presentada por diversos congresistas de varias bancadas contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto.

05:00
12/3/2026

Congreso evaluará informe que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

La denuncia constitucional recomienda acusar a Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Asimismo, propone inhabilitarla 10 años de la función pública.

