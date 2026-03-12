Congreso EN VIVO: Pleno evaluará inhabilitación contra Delia Espinoza e informe sobre empresas chinas
El Pleno del Congreso debatirá el informe que recomendó inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por 10 años. La sesión está programada para las 10 de la mañana de este jueves 12 de marzo.
Pleno del Congreso EN VIVO: ÚLTIMAS NOTICIAS
Pleno votará el retorno de la inmunidad parlamentaria
El Pleno del Congreso votará el retorno de la inmunidad parlamentaria. En primera votación, se obtuvo 92 votos a favor de la reforma constitucional. Ahora, si se consiguen más de 87 votos en la segunda votación, volverá este "beneficio" congresal.
Congreso: ¿A qué hora comienza la sesión del Pleno?
La sesión del Pleno del Congreso está convocada para las 10 de la mañana de este jueves 12 de marzo. Los parlamentarios deberán asistir de manera virtual y presencial.
Congreso evaluará una moción de interpelación contra el ministro del MTC
El Pleno del Congreso evaluará la moción de interpelación que fue presentada por diversos congresistas de varias bancadas contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto.
Congreso evaluará informe que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años
La denuncia constitucional recomienda acusar a Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Asimismo, propone inhabilitarla 10 años de la función pública.