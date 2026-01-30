Este método científico optimiza el control rápido del sangrado en situaciones críticas como combates o emergencias médicas. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Un equipo de investigadores surcoreanos del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) desarrolló un agente hemostático en polvo capaz de detener hemorragias graves en solo un segundo tras su aplicación directa. Esta tecnología, detallada en la revista Advanced Functional Materials, optimiza el control rápido del sangrado en situaciones críticas como combates o emergencias médicas remotas, donde la pérdida de sangre es la causa principal de muerte.

El diseño del material prioriza condiciones reales de uso mediante la colaboración de expertos en ingeniería de materiales, biociencias y personal del ejército. Su enfoque principal son los entornos hostiles, campos de batalla y zonas de desastre, sitios donde la velocidad de respuesta resulta vital para la supervivencia del paciente.

¿En qué consiste este método contra hemorragias graves?

El polvo hemostático AGCL powder combina biopolímeros naturales como alginato y gellan gum. Este compuesto reacciona con los iones de calcio de la sangre para formar un hidrogel adhesivo en menos de un segundo. Dicha transición instantánea de polvo a gel sella la herida de manera eficaz, incluso bajo condiciones de presión extrema.

Este método supera a los agentes tradicionales gracias a sus reacciones iónicas, las cuales activan una gelificación ultrarrápida. Mientras otros sistemas dependen de la absorción pasiva, el AGCL establece una barrera física inmediata y robusta. La arquitectura química del producto expande la velocidad del sellado de tejidos frente a cualquier tecnología convencional actual.

La capacidad de absorber siete veces su peso (≈725 %) surge de su estructura tridimensional interna tras la gelificación. Esta red captura el flujo sanguíneo y crea un tapón sólido contra el sangrado intenso. Además, la presencia de chitosano refuerza el proceso, pues este elemento se adhiere a las plaquetas y acelera la formación natural del coágulo.

¿Cuáles fueron los resultados y qué sigue ahora?

El polvo AGCL disminuyó el volumen de sangrado y el tiempo de hemostasia en modelos animales con heridas profundas, superando a los agentes hemostáticos comerciales. Este compuesto mantuvo la función hepática en rangos normales y no mostró signos de toxicidad sistémica tras dos semanas, lo cual confirma un perfil de seguridad óptimo para su aplicación.

Este material impulsa la reepitelización, la angiogénesis y la deposición de colágeno para la recuperación de tejidos. El innovador proyecto busca ahora el inicio de ensayos clínicos en humanos y la obtención de aprobaciones regulatorias para facilitar su integración final en la medicina y los servicios de emergencias.

Aplicaciones significativas de la nueva tecnología

Este polvo hemostático ofrece una solución crítica en entornos militares y de combate gracias a su rapidez. Su capacidad para detener hemorragias graves de forma inmediata eleva las tasas de supervivencia de los soldados heridos en zonas activas.

Por otro lado, su diseño garantiza estabilidad y eficacia hasta por dos años sin preparación compleja. Esta característica lo convierte en una herramienta esencial para servicios de emergencia, zonas de desastres naturales o regiones con infraestructura médica limitada.