HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

El estudio revela que la interacción entre intestino y cerebro determina la capacidad de aprendizaje, y que manipular el microbioma podría revertir déficits cognitivos.

El hallazgo detalla cómo cambios en la microbiota del intestino activan células inmunitarias, afectando la conexión entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago.
El hallazgo detalla cómo cambios en la microbiota del intestino activan células inmunitarias, afectando la conexión entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago. | Foto: Freepik

Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos y Europa identificó un vínculo entre procesos inflamatorios en el sistema digestivo y el deterioro de la memoria asociado al envejecimiento.

El hallazgo forma parte del estudio Intestinal interoceptive dysfunction drives age-associated cognitive decline, publicado en la revista científica Nature, donde se describe cómo alteraciones en dicho órgano pueden influir en la actividad cerebral y favorecer el deterioro cognitivo.

PUEDES VER: Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

lr.pe

Una ruta biológica

La investigación describe una vía que conecta el envejecimiento intestinal con cambios en la memoria. Con el paso del tiempo, el ecosistema microbiano del aparato digestivo experimenta transformaciones metabólicas que activan células inmunitarias.

Esta respuesta inflamatoria afecta la señalización hacia el cerebro a través del nervio vago, una estructura que transmite información en ambos sistemas.

Los científicos también observaron que esta alteración podría revertirse. Al restaurar la actividad del nervio vago en animales de mayor edad, los niveles de memoria se recuperaron hasta valores comparables a los de ejemplares jóvenes, lo que abre la posibilidad de desarrollar estrategias terapéuticas orientadas a fortalecer esa comunicación fisiológica.

PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

lr.pe

Experimentos con ratones y microbiota

Para comprobar el papel de la microbiota —el conjunto de microorganismos que habitan el intestino—, los investigadores realizaron experimentos con ratones de distintas edades.

En una de las pruebas, animales jóvenes fueron alojados junto a otros más viejos durante varias semanas, lo que permitió que compartieran bacterias intestinales y alteraran su composición microbiana.

Tras ese período, los ejemplares jóvenes expuestos a microbiotas envejecidas mostraron peores resultados en tareas de reconocimiento de objetos y resolución de laberintos.

Sin embargo, cuando se restableció su microbioma original mediante antibióticos, los animales recuperaron su rendimiento cognitivo, lo que sugiere que los cambios en la comunidad microbiana pueden influir en el funcionamiento cerebral.

Una bacteria asociada a la inflamación

El análisis también identificó a la bacteria Parabacteroides goldsteinii como un posible factor implicado en el proceso. Su presencia aumenta con la edad y provoca inflamación que afecta la actividad del nervio vago, debilitando la comunicación del sistema digestivo y el cerebro.

Este mecanismo podría ayudar a explicar por qué algunas personas experimentan un deterioro mental más acelerado a lo largo del envejecimiento.

Notas relacionadas
Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

LEER MÁS
Científicos australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Científicos australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
La 'flor de cristal': se vuelve transparente con la lluvia y crece únicamente en 3 países

La 'flor de cristal': se vuelve transparente con la lluvia y crece únicamente en 3 países

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Congreso apruebas leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Melanie Martínez tras apoyo de las exparejas de Christian Domínguez en su emprendimiento con su hija Camila: "Necesito sacar adelante a mi familia"

Ciencia

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Congreso apruebas leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025