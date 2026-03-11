Candidato fujimorista al filo de la exclusión por ocultar 4 sentencias

Respaldo. Pese a contar con siete sentencias judiciales por graves hechos, Keiko Fujimori respalda a su candidato Moore Brunner Ruíz quien postula a diputado. Foto: Facebook Moore Brunner Ruíz

Respaldo. Pese a contar con siete sentencias judiciales por graves hechos, Keiko Fujimori respalda a su candidato Moore Brunner Ruíz quien postula a diputado. Foto: Facebook Moore Brunner Ruíz

Al ser preguntada por los postulantes de Fuerza Popular que cuentan con sentencias judiciales o investigaciones fiscales por graves delitos, Keiko Fujimori respondió que “todos los candidatos (fujimoristas) están rehabilitados”. Pero la versión no es cierta.

El jueves 5 de marzo, el Jurado Electoral Especial de Maynas, Loreto, resolvió excluir como candidato a diputado al fujimorista Moore Brunner Ruíz, por no consignar en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) cuatro sentencias judiciales en su contra. Brunner apeló la resolución del JEE de Maynas y este viernes 13 se conocerá el resultado.

El empresario Moore Brunner registró en su DJHV dos sentencias (una por tres años y otra por dos años) por el delito contra la fe pública (falsificar o mentir en documentos públicos). Y una tercera por una demanda laboral, por lo que recibió un año y seis meses, más el pago de una reparación civil.

Sin embargo, cuando el JEE de Maynas solicitó información a la Corte Superior de Justicia de Loreto sobre Moore Brunner Ruíz, reportó otras cuatro condenas que el candidato fujimorista no registró en su DJHV como está obligado a hacerlo y que podría ser motivo de exclusión del proceso electoral.

Resolución del JEE de Maynas donde se indica que Moore Brunner ocultó la sentencia por apropiación ilícita. Foto: JNE

Según el JEE de Maynas, Moore Brunner registra una sentencia condenatoria por el delito contra el patrimonio (apropiación ilícita), dispuesta por la Sala Penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

También reportó otros tres casos:

-El Segundo Juzgado Civil de Maynas declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero

-Ejecución de una segunda obligación dineraria.

-El Juzgado de Paz Letrado de Belén declaró fundada una demanda contra Moore Brunner.

Estas cuatro sentencias firmes no fueron informadas por el empresario fujimorista Moore Brunner Ruíz, recortando así el derecho de los electores a tener acceso a información sobre el candidato, según la resolución del JEE de Maynas.

Negocio. Brunner también es investigado por contaminación. Foto: difusión

En la apelación que ha formulado el personero legal de Fuerza Popular, Edwin Lévano Gamarra, contra la decisión del tribunal electoral, se arguye que el candidato Moore Brunner por propia iniciativa solicitó complementar la información sobre sus antecedentes judiciales, lo que demostraba que tenía intención de ocultar los datos.

“No ha habido ningún ánimo de faltar a la verdad, dado que no se puede ocultar algo que está en un Registro Público del Poder Judicial, además, no está demás decir que este error involuntario de interpretación no puede ser objeto de una sanción (...), no se puede sancionar a un candidato cuando la información puede ser obtenida a través de los registros que el propio Estado resguarda”, alegó el personero legal de Fuerza Popular.

Pero el JEE de Maynas respondió que Brunner hizo el requerimiento después que la Corte Superior de Justicia de Loreto informó al tribunal electoral sobre las sentencias que no había declarado Brunner.

Este martes 13 se sabrá el destino final de Moore Brunner Ruíz.

Ocho investigaciones en la fiscalía