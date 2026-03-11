HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Habrá paro nacional este 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

Tras agudizarse la crisis por el aumento del precio de los combustibles y el desabastecimiento de GNV, diversas empresas decidieron tomar acciones para alzar su voz de protesta en busca de soluciones.

Gremios de transporte se habían mostrado en contra de las soluciones que el Gobierno brindó frente a la escasez del GNV.
Los gremios de transporte vinculados a taxis, mototaxis y parte del transporte urbano descartaron acatar un paro nacional este 12 de marzo, luego de las últimas coordinaciones con el Ejecutivo por el abastecimiento de gas. En ese escenario, la medida de fuerza solo se mantiene entre organizaciones de carga pesada, que continúan con su convocatoria mientras esperan una respuesta concreta a sus demandas.

Según declaraciones brindadas a La República, los sindicatos que no acatarán la manifestación el jueves tomarán una decisión sobre la suspensión de sus servicios si es que no se alcanzan acuerdos con el Gobierno tras la promesa del reabastecimiento de combustible prevista para el domingo 15 y de cómo evolucione la atención a sus demandas. Asimismo, algunos dirigentes señalan que el anuncio oficial sobre el gas podría reducir la adhesión de ciertos grupos, pero no necesariamente cambia el panorama de fondo para todos los rubros.

Paro nacional del 12 de marzo: gremios de carga mantienen la paralización tras reunión en la PCM

Geovani Diez, presidente de los Gremios de Transporte de Carga Pesada, informó a La República que, tras una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no se concretó un acuerdo y la paralización prevista para el 12 de marzo se mantiene. Detalló que, de 18 organizaciones del sector, dieciséis confirmaron que acatarían la medida a nivel nacional.

El dirigente precisó que la coordinación incluye a varios colectivos vinculados al transporte multimodal y terrestre. Asimismo, señaló que se esperan diversas formas de protesta. En algunos puntos se optará por marchas, en otros por mantener las unidades detenidas con motores apagados o, simplemente, no salir a trabajar. Añadió que en el Callao se ha previsto una concentración pacífica fuera de la vía, en el sector conocido como paradero Carrillo, por el puente Oquendo, en la avenida Gambetta.

Taxis, mototaxistas y transporte urbano: por qué no se suman al paro y qué exigen al Gobierno

Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, indicó a La República que su grupo decidió no sumarse al paro tras reportes de normalización del abastecimiento de GNV y el desbloqueo de chips de recarga que impedían cargar combustible. Sin embargo, advirtió que el precio del metro cúbico se elevó y que seguían monitoreando la situación en los puntos de abastecimiento.

En tanto, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, señaló que su sector no participaría en la paralización del 12 de marzo, aunque evaluará si se cumple el restablecimiento del GNV anunciado por el Gobierno para el domingo.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresa de Transporte Urbano de Lima y Callao, explicó que no se plegarán a una medida centrada en el gas, porque su problemática —según indicó— es previa y más amplia.

Vargas sostuvo que el transporte urbano enfrenta una crisis marcada por la inseguridad ciudadana, con amenazas, extorsión y hechos de sicariato contra conductores, lo que ha generado temor y salida de trabajadores del rubro.

Añadió que varias empresas ya quebraron o están al borde de hacerlo por la caída de la operación (flota trabajando al 40%–50%) y por presiones financieras como embargos de cuentas y vehículos, además de la falta de una política clara para profesionalizar a los choferes. Advirtió que, si no son atendidos por el Ejecutivo y el Congreso, evaluarán un paro propio que podría ser indefinido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.


