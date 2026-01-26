América Latina se alista para encarar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente: el Tren Bioceánico de Integración. Esta red ferroviaria busca unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante un trazado que cruzará cinco países de la región.

La iniciativa contempla la construcción de más de 4 mil kilómetros de vías férreas en zonas de geografía compleja, con el propósito de dinamizar el comercio regional, reducir los costos de transporte y consolidar la integración económica entre Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina.

TE RECOMENDAMOS EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

El megaproyecto ferroviario que conectará América Latina

El recorrido central del proyecto incluirá ciudades como Campo Grande, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Desde allí, la línea ferroviaria avanzará hacia Desaguadero y concluirá en el puerto de Ilo. Gracias a esta conexión, los países involucrados podrán transportar productos agrícolas, minerales e industriales entre ambos océanos en menos de 10 días, un plazo muy inferior a los cerca de treinta días que suele tomar el transporte marítimo.

En total, el Tren Bioceánico de Integración abarcará más de 3.700 kilómetros, desde el puerto de Santos, sobre el Atlántico, hasta el puerto de Ilo, en el Pacífico. A lo largo de su trayecto cruzará territorio boliviano e incorporará ramales complementarios que permitirán ampliar su alcance regional.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que supera a Brasil y Perú con una de las mayores reservas de oro en el mundo con más de 160 toneladas

¿Qué beneficios traerá el Tren Bioceánico?

La iniciativa apunta a profundizar la integración económica de América del Sur, recortar los costos logísticos del comercio exterior y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las regiones del interior, muchas de las cuales hoy permanecen alejadas de los principales puertos. De acuerdo con proyecciones oficiales, el tren tendría capacidad para movilizar hasta 40.000 toneladas de carga al día, mediante al menos cinco recorridos diarios.

Diversos productos se verán favorecidos por esta nueva vía de transporte, entre ellos los fosfatos de Bayóvar y la concha de abanico de Sechura, además de frutas como mango, uva, plátano y arándano. También se espera que facilite un mayor acceso al mercado asiático para cultivos brasileños como la soya, el café, el cacao y el frijol.

Entre los beneficios más relevantes del proyecto figuran:

Reducción considerable de los tiempos de traslado entre Asia y América del Sur.

Mejora de la competitividad de los productos de la región en los mercados internacionales.

Creación de empleo tanto en la fase de construcción como en la operación del tren.

Impulso al desarrollo económico local en las zonas rurales que atravesará la vía férrea.

Fortalecimiento del turismo y de la conectividad entre los países involucrados.

¿Quién es el principal impulsor del Tren Bioceánico?

El mayor respaldo detrás del Tren Bioceánico proviene del China, cuyo Gobierno ha expresado su disposición a involucrarse de forma directa mediante aportes de capital y conocimiento técnico. En ese marco, la empresa CRRC Dalian, dedicada a la fabricación de trenes de carga y soluciones ferroviarias, ya dio los primeros pasos para oficializar su interés al remitir una carta de intención al Ejecutivo peruano.

Dicho documento será canalizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como parte de un expediente técnico orientado a reforzar el respaldo institucional del proyecto en el ámbito nacional. La participación china en esta iniciativa tiene un peso estratégico. Como principal socio comercial de varios países de América del Sur, el gigante asiático observa en esta ruta terrestre una vía clave para asegurar el suministro de materias primas y, al mismo tiempo, fortalecer su presencia e influencia económica en la región.

¿Cuál es la inversión del megaproyecto ferroviario?

El megaproyecto del Tren Bioceánico demandaría una inversión cercana a los US$15.000 millones, según estimaciones preliminares. Este presupuesto abarca la edificación integral de la red ferroviaria, que incluye puentes, túneles, estaciones, plataformas logísticas y sistemas de transporte con tecnología de última generación. Sin embargo, el monto final podría ajustarse en función de las definiciones técnicas del trazado y de los retos geográficos que supone cruzar la Cordillera de los Andes y la selva amazónica.

En cuanto al financiamiento, la iniciativa se perfila principalmente con aportes de capital extranjero, con un marcado interés de compañías de China, que buscan ampliar su presencia en América Latina a través de inversiones estratégicas en infraestructura. Si bien todavía no existe un calendario oficial para los desembolsos, el proyecto cuenta con respaldo político e institucional tanto en Perú como en Brasil, un factor que podría allanar el camino para las siguientes fases de evaluación, licitación y construcción.